Monreale notte di sangue | tre ragazzi morti e due feriti Fermato un 19enne con l’accusa di strage

Monreale, notte di sangue: tre ragazzi morti e due feriti. Fermato un 19enne con l’accusa di strage proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Monreale, notte di sangue: tre ragazzi morti e due feriti. Fermato un 19enne con l’accusa di strage Leggi su Ildifforme.it Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe nata a seguito di un commento delle giovani vittime. "Andate piano, qui è pieno di gente", avrebbero detto ai giovani dello Zen arrivati a bordo dei motorini. Tanto sarebbe bastato a dare inizio ad una rissa violentissima, anche con l'uso di arma da fuocoL'articolodi: tree dueuncondiproviene da Il Difforme.

