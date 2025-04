Mediobanca risponde al risiko bancario | l’offerta per acquisire Banca Generali

MedioBanca ha lanciato un’offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali, offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo annuncia, nelle prime ore di lunedì 28 aprile, una nota diffusa dall’istituto di credito con sede in piazzetta Cuccia, a Milano. L’operazione comporta la cessione della partecipazione in Generali da parte di MedioBanca, che ad oggi è primo azionista con una quota del 13,1%, e – simultaneamente – un investimento in Banca Generali per 6,3 miliardi. l’offerta di scambio si traduce in un prezzo di 54,17 euro per azione, con un premio dell’11% rispetto all’ultima chiusura di Banca Generali.La mossa di MedioBancaL’aggregazione, si legge nella nota di Piazzetta Cuccia, consente «l’evoluzione del rapporto tra MedioBanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale». Leggi su Open.online ha lanciato un’offerta pubblica di scambio sul 100% di, offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo annuncia, nelle prime ore di lunedì 28 aprile, una nota diffusa dall’istituto di credito con sede in piazzetta Cuccia, a Milano. L’operazione comporta la cessione della partecipazione inda parte di, che ad oggi è primo azionista con una quota del 13,1%, e – simultaneamente – un investimento inper 6,3 miliardi.di scambio si traduce in un prezzo di 54,17 euro per azione, con un premio dell’11% rispetto all’ultima chiusura di.La mossa diL’aggregazione, si legge nella nota di Piazzetta Cuccia, consente «l’evoluzione del rapporto trache da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale».

