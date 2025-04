Dubbi e incertezze su Thuram e Pavard | le ultime per Barcellona-Inter – CdS

Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. Dubbi e incertezze sulle condizioni dei francesi Thuram e Pavard. Ecco cosa filtra secondo il Corriere dello Sport.INFORTUNI – Non solo sconfitte tremende e spia della riserva accesa, ma l'Inter dovrà fare i conti anche con gli infortuni a meno due dalla grandissima sfida del Montjuic contro il Barcellona. Mercoledì ci sarà il primo atto della doppia semifinale di Champions League e la Beneamata dovrà fare i conti con le condizioni fisiche di Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Il primo, out apparentemente per affaticamento muscolare dal giorno di Pasqua, è in fortissimo Dubbio. Si nutrono delle incertezze sulle sue reali condizioni fisiche. Secondo il Corriere, non è da escluderne la convocazione per Barcellona-Inter, ma il francese potrebbe comunque andare in panchina.

