Aci Catena è morto Don Sebastiano Privitera | diocesi in lutto

Catena piange don Sebastiano Privitera; un pastore fedele che ha lasciato un segno indelebile nel comune catenoto.Il 27 aprile 2025, domenica della Divina Misericordia, è venuto a mancare, all’età di 80 anni, don Sebastiano Privitera, già prevosto della parrocchia “Maria SS. della Catena” in Aci Catena.Nato ad Aci Platani il 26 gennaio 1945 e ordinato sacerdote l’11 agosto 1968 da Mons. Angelo Calabretta, don Sebastiano ha dedicato tutta la sua vita al servizio della Chiesa e delle comunità della diocesi di Acireale.Dopo i primi incarichi ad Acireale, Acitrezza e Santa Venerina, nel 1990 fu inviato ad Aci Catena, dove guidò la comunità per oltre trent’anni. Sotto la sua guida, la parrocchia ha conosciuto una stagione di fervore e rinnovamento: dalla riapertura della chiesa Matrice dopo il terremoto di Santa Lucia, alla creazione di centri di catechesi, attività giovanili e servizi parrocchiali come la Casa del Pellegrino, il Centro della Gioventù, la casa del Fercolo e la radio della comunità. Dayitalianews.com - Aci Catena, è morto Don Sebastiano Privitera: diocesi in lutto Leggi su Dayitalianews.com Acipiange don; un pastore fedele che ha lasciato un segno indelebile nel comune catenoto.Il 27 aprile 2025, domenica della Divina Misericordia, è venuto a mancare, all’età di 80 anni, don, già prevosto della parrocchia “Maria SS. della” in Aci.Nato ad Aci Platani il 26 gennaio 1945 e ordinato sacerdote l’11 agosto 1968 da Mons. Angelo Calabretta, donha dedicato tutta la sua vita al servizio della Chiesa e delle comunità delladi Acireale.Dopo i primi incarichi ad Acireale, Acitrezza e Santa Venerina, nel 1990 fu inviato ad Aci, dove guidò la comunità per oltre trent’anni. Sotto la sua guida, la parrocchia ha conosciuto una stagione di fervore e rinnovamento: dalla riapertura della chiesa Matrice dopo il terremoto di Santa Lucia, alla creazione di centri di catechesi, attività giovanili e servizi parrocchiali come la Casa del Pellegrino, il Centro della Gioventù, la casa del Fercolo e la radio della comunità.

