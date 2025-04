5000 del Lupo a Modena | trionfano Micol Majori e Luis Matteo Ricciardi

Modena la seconda edizione del 5000 del Lupo. Una via Giardini decisamente diversa dal solito ha ospitato, dalle 15 alle 19, il susseguirsi delle varie gare Fidal nazionali: categorie giovanili, master e donne. In aumento i partecipanti, che sono stati 60 giovani ed oltre 160 adulti; la formula della gara prevedere un doppio passaggio per ogni chilometro per la zona di partenza, il che consente al pubblico di seguirne agevolmente lo svolgimento.In campo femminile indiscussa supremazia della lombarda Micol Majori (Atl.Cernusco) che è partita decisa in testa ed ha incrementato il vantaggio ad ogni passaggio. Nella volata per il secondo posto la bolognese Valentina Landuzzi (Pod.Pontelungo) ha superato di un soffio la padovana Michela Moretton (Assindustria). Prima modenese, pur con i colori dell'Atl.

