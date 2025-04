Bologna sfida Udine | tra infortuni e ricordi di vittorie passate

Udine non è mai una passeggiata: il Bologna lo sa e lo sanno i bolognesi, che in Friuli ne hanno viste un po' di tutti i colori, tra vittorie illusorie e scoppole pesanti, non ultima quella della passata stagione: un 3-0 post-natalizio senza colpo ferire che ha segnato per certo la sconfitta più pesante nell'annata che ha portato alla Champions, nonché quella forse più brutta dell'era Motta.E passeggiata non sarà nemmeno oggi, a maggiore ragione dopo una vigilia sporcata dagli infortuni di Ndoye e Holm, che di questi tempi non ci volevano proprio.Toccherà ai rossoblù sul campo tornare a lanciare i segnali giusti per alimentare l'entusiasmo di una settimana che difficilmente città e tifosi dimenticheranno, gonfia di gioie e di trionfi.

