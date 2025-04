Zonawrestling.net - RISULTATI: TNA REBELLION 2025

Al Galen Center di Los Angeles questa notte è andato in scena, importante PPV della TNA con tanta carne al fuoco e titoli in palio a partire da quello mondiale detenuto da Joe Hendry che, reduce da WrestleMania, ha affrontato nel main event Frankie Kazarian e Ethan Page. Page che non è stato l’unico atleta di NXT impegnato in questo PPV, con tante donne del terzo roster WWE che gli hanno fatto compagnia in questa trasferta. Attesissima anche la sfida tag team tra fratelli, con i Nemeth a sfidare gli Hardys dopo la visita all’Hardy Compound con tanto di furto dei titoli di coppia. Di seguito trovate tutti idell’evento:Countdown to Zero Pre-showSix Woman Tag Team Match: Fatal Influence (Fallon Henley, Jacy Jayne & Jazmyn Nyx) battono Lei Ying Lee, Rosemary & Xia Brookside (9:02)Singles Match: Elijah batte Shane Haste (5:59)Main showTNA X-Division Title Ultimate X Match: Moose (wAlisha Edwards) (c) batte El Hijo del Vikingo and KC Navarro (wAJ Francis) and Leon Slater and Matt Cardona and Sidney Akeem (15:23)TNA Knockouts World Tag Team Title Four Way Match: Ash By Elegance & Heather By Elegance (wThe Personal Concierge) (c) battono Meta-Four (Jakara Jackson & Lash Legend) and Spitfire (Dani Luna & Jody Threat) and Gigi Dolin & Tatum Paxley (9:22)Six Man Tag Team Match: Ace Austin & The Rascalz (Trey Miguel & Zachary Wentz) (wSean Waltman) battono The System (Brian Myers, Eddie Edwards & Moose) (wAlisha Edwards) (11:09)TNA International Title: Steve Maclin (c) batte Eric Young (wJudas Icarus & Travis Williams) (9:24)Falls Count Anywhere Match: Mike Santana batte Mustafa Ali (19:26)TNA Knockouts World Title: Masha Slamovich (c) batte Tessa Blanchard (13:57)TNA World Tag Team Title: Nic Nemeth & Ryan Nemeth battono The Hardys (Jeff Hardy & Matt Hardy) (c) (11:59) – CAMBIO TITOLO !!!TNA World Title Three Way Match: Joe Hendry (c) batte Ethan Page and Frankie Kazarian (13:40)