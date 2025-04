Elezione Papa attesa data del Conclave

attesa per l'annuncio della data di inizio del Conclave, annuncio che potrebbe arrivare già oggi dalla quinta Congregazione dei cardinali. La Cappella Sistina è stata chiusa al pubblico per prepararla per l'Elezione del nuovo Papa. Secondo il testo liturgico che definisce le regole dopo la morte di un Pontefice, il Conclave inizia tra il 15mo e il 20mo giorno dal decesso, quindi tra il 5 e il 10 maggio prossimi Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.25 C'èper l'annuncio delladi inizio del, annuncio che potrebbe arrivare già oggi dalla quinta Congregazione dei cardinali. La Cappella Sistina è stata chiusa al pubblico per prepararla per l'del nuovo. Secondo il testo liturgico che definisce le regole dopo la morte di un Pontefice, ilinizia tra il 15mo e il 20mo giorno dal decesso, quindi tra il 5 e il 10 maggio prossimi

