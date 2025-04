Rottamazione quinquies bloccata in Senato le alternative per chi ha debiti

Rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali, proposta dalla Lega per estendere ulteriormente la definizione agevolata dei debiti fiscali, è al momento ferma. L’emendamento che avrebbe dovuto introdurla è stato dichiarato inammissibile a fine marzo 2025 dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato.Resta invece attivo il termine di riapertura della Rottamazione quater, prorogato fino al 30 aprile 2025, mentre il governo valuta nuove soluzioni per aumentare il gettito e ridurre il magazzino dei crediti inesigibili.Rottamazione quinquies ancora in Senato:A fine marzo 2025, la Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama ha dichiarato inammissibile l’emendamento con cui si voleva introdurre la Rottamazione quinquies. Il testo, presentato dalla Lega e voluto fortemente da Matteo Salvini, mirava ad allargare la platea dei debiti sanabili includendo anche quelli affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023, con piani di pagamento fino a 120 rate. Quifinanza.it - Rottamazione quinquies bloccata in Senato, le alternative per chi ha debiti Leggi su Quifinanza.it La nuovadelle cartelle esattoriali, proposta dalla Lega per estendere ulteriormente la definizione agevolata deifiscali, è al momento ferma. L’emendamento che avrebbe dovuto introdurla è stato dichiarato inammissibile a fine marzo 2025 dalla Commissione Affari Costituzionali del.Resta invece attivo il termine di riapertura dellaquater, prorogato fino al 30 aprile 2025, mentre il governo valuta nuove soluzioni per aumentare il gettito e ridurre il magazzino dei crediti inesigibili.ancora in:A fine marzo 2025, la Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama ha dichiarato inammissibile l’emendamento con cui si voleva introdurre la. Il testo, presentato dalla Lega e voluto fortemente da Matteo Salvini, mirava ad allargare la platea deisanabili includendo anche quelli affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023, con piani di pagamento fino a 120 rate.

Su questo argomento da altre fonti

Fisco, tutto fermo sulla “rottamazione quinquies”: la proposta della Lega è bloccata in Senato - Aprile, mese caldo per il Fisco: tra dichiarazioni e scadenze Con l’arrivo di aprile, torna alta l’attenzione dei cittadini sulle questioni fiscali. A breve verranno inviate le dichiarazioni precompilate del modello 730, mentre per chi ha pendenze con l’erario c’è una data da segnare: il 30 aprile scade il termine per chiedere la riammissione alla “rottamazione quater”. Ma in molti si sono chiesti: che fine ha fatto la nuova sanatoria annunciata a febbraio? Si tratta della cosiddetta “rottamazione quinquies”, proposta avanzata dalla Lega come ulteriore possibilità per regolarizzare i ... 🔗dayitalianews.com

Rottamazione quater, ecco chi potrà aderire alla riammissione. In Senato parte l’iter del ddl della Lega sulla quinquies (ma costa 5 miliardi) - Chi vuole risalire sulla barca della rottamazione quater deve attendere. Il decreto milleproroghe appena pubblicato in Gazzetta ufficiale prevede la riammissione per chi è decaduto dal beneficio della rateazione, ma la richiesta potrà concretamente essere presentata solo quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione – nei prossimi 20 giorni – pubblicherà sul proprio sito il modello da utilizzare. L’opzione varrà comunque solo per per i contribuenti che al 31 dicembre 2024 non abbiano pagato o abbiano versato in ritardo (oltre i cinque giorni di tolleranza) una rata. 🔗ilfattoquotidiano.it

Rottamazione quinquies bocciata e tagli Irpef rimandati, scontro sulle coperture in Senato - Nuovo stop per l’esame del decreto Milleproroghe in commissione Affari Costituzionali del Senato. Ancora nessuna votazione sugli emendamenti, con la seduta rinviata di nuovo per la giornata di oggi 11 febbraio, alle 12. I gruppi di minoranza alzano il tono dello scontro contro l’emendamento dei relatori, che riapre la rottamazione quater per chi ha perso il beneficio e sposta in avanti le scadenze del concordato preventivo biennale. 🔗quifinanza.it

Se ne parla anche su altri siti

Cartelle, il Senato blocca la nuova rottamazione, sul tavolo la riapertura dei termini per chi non ha pagato; Rottamazione cartelle quinquies: fumata nera in Parlamento; Cartelle esattoriali, bocciata la rottamazione quinquies; Milleproroghe: emendamenti bloccati, il futuro incerto del decreto, molte novità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rottamazione quinquies, il Ddl fermo al Senato e le ipotesi sulle nuove date per i debitori del Fisco - Posta la scadenza del 30 aprile per chiedere la riammissione alla rottamazione quater per chi ha debiti con l’Agenzia delle Entrate, per i debitori del fisco potrebbe presto arrivare la tanto discussa ... 🔗informazione.it

Sanatoria Rottamazione quinquies: ultime notizie e rischi di annullamento - Scopri le ultime notizie sulla Sanatoria Rottamazione quinquies e i rischi di annullamento. Tutto quello che devi sapere su come evitare problematiche e sfruttare i benefici della rottamazione. 🔗tag24.it

Che fine ha fatto la rottamazione quinquies delle cartelle fiscali proposta dalla Lega - Sono gli ultimi giorni per chiedere la riammissione alla rottamazione quater. Qualcuno forse avrà atteso fino all’ultimo, aspettando che si sapesse di più sulla nuova rottamazione promessa dalla Lega. 🔗fanpage.it