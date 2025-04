La prenotazione non è andata a buon fine il bonifico del viaggio è da rifare Ma non è vero Famiglie parmigiane truffate

Parmatoday.it - "La prenotazione non è andata a buon fine, il bonifico del viaggio è da rifare". Ma non è vero. Famiglie parmigiane truffate Leggi su Parmatoday.it Con il lungo ponte 1° maggio alle porte, si apprestano a viaggiare milioni di persone. Parmigiani compresi. Secondo l’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, il 16,2% degli italiani si prepara a partire per quattro giorni. E scatta l'allarme legato alle truffe online, che colpiscono in.

Approfondimenti da altre fonti

“…Ma tu rimani, buon compleanno Faber”: ecco com’è andata - ROMA – Ieri, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, si è tenuto “…Ma tu rimani, buon compleanno Faber”, un incontro in occasione di quello che sarebbe stato l’85° compleanno di Fabrizio De André, voluto dalla Presidenza della VII Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera dei Deputati e organizzato da AssoConcerti, l’associazione di categoria che raggruppa i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo in Italia. 🔗lopinionista.it

Cosa significa quando i titoli non fanno prezzo: perché Borsa Italiana stamattina è andata in tilt - Milano, 7 aprile 2025 – Anche questa mattina più titoli in Borsa sono stati sospesi dalle contrattazioni; è successo a Mps e altri titoli bancari particolarmente bersagliati in queste turbolente giornate borsistiche, ma anche alla compratissima, fino a 5 giorni fa, Leonardo. Alcuni titoli bancari non sono neppure riusciti ad aprire a causa di un avvio di contrattazioni con quotazioni inferiori al 10% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso. 🔗quotidiano.net

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: buon inizio di Bagnaia nelle pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 19.13 Martin, al rientro, è 15° a 1.359. Addirittura 18° Bezzecchi a un secondo e mezzo. Tanta fatica per l’Aprilia. 19.13 Marc Marquez al comando davanti ad Alex Marquez, Bagnaia, Mir, Acosta, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Binder e Morbidelli. 19.11 Alex Marquez si porta in seconda piazza a 0. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

La prenotazione non è andata a buon fine, il bonifico è da rifare. Ma non è vero. Famiglie parmigiane truffate; Fly Go, l'agenzia fantasma che prende i soldi e non rilascia la prenotazione; Wizz Air All you can fly, abbonamento esaurito; Crema - Miobus, storia di un flop. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online