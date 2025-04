L’incontro tra Trump e Zelensky è motivo di cauto ottimismo dice Yehor Cherniev

Trump e Volodymyr Zelensky ai funerali di Papa Francesco. Intervistato da Gabriella Colarusso di Repubblica, Yehor Cherniev (capo della delegazione ucraina alla Nato) ha detto che «entrambe le parti si sono dichiarate estremamente soddisfatte (delL’incontro di sabato scorso, ndr), il che ci dà motivo per un cauto ottimismo». Linkiesta.it - L’incontro tra Trump e Zelensky è motivo di «cauto ottimismo», dice Yehor Cherniev Leggi su Linkiesta.it In Ucraina prosegue l’escalation di violenze da parte dell’esercito del Cremlino. Dopo i bombardamenti su Kyjiv della scorsa settimana (dodici decessi e più di novanta feriti), il Guardian parla di almeno tre morti e quattro feriti in un attacco aereo sulla città di Kostiantynivka, nella regione di Donetsk. L’evento si è verificato domenica 27 aprile, lo stesso giorno di un altro attacco di droni a Pavlohrad, nella regione di Dnipro, dove una persona è rimasta uccisa. Nel frattempo, si moltiplicano gli scenari possibili nelle trattative di pace dopo il breve incontro tra Donalde Volodymyrai funerali di Papa Francesco. Intervistato da Gabriella Colarusso di Repubblica,(capo della delegazione ucraina alla Nato) ha detto che «entrambe le parti si sono dichiarate estremamente soddisfatte (deldi sabato scorso, ndr), il che ci dàper un».

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. 🔗ilfogliettone.it

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. 🔗iltempo.it

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump e Zelensky a San Pietro, cosa c'era dietro alle loro spalle: la profezia 'nascosta' - Sabato scorso, durante i solenni funerali di Papa Francesco, si è consumato un incontro che molti osservatori definiscono epocale. Nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro, il presidente am ... 🔗msn.com

Incontro Trump-Zelensky ai funerali del Papa, il “giallo” della terza sedia: per chi era? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incontro Trump-Zelensky ai funerali del Papa, il “giallo” della terza sedia: per chi era? 🔗tg24.sky.it

Il pressing di Trump per l'Ucraina: “Zelensky vuole l’accordo, Putin smetta di attaccare” - Il ministro degli Esteri russo Lavrov, parlando con la televisione americana Cbs, ha detto che "la dichiarazione di Trump menziona un accordo e siamo pronti a raggiungerlo, ma ci sono ancora alcuni ... 🔗repubblica.it