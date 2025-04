Trump-Zelensky incontro storico a San Pietro | nuove prospettive di pace per l’Ucraina

incontro che potrebbe segnare una svolta: Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati nella suggestiva cornice della Basilica di San Pietro, a margine dei funerali di Papa Francesco. Un faccia a faccia che, secondo fonti vicine ai negoziati, è stato “positivo” e “pieno di speranza”, con la Santa Sede a fare da silenzioso ma influente facilitatore.L’ex presidente americano si è detto molto deluso dal comportamento della Russia, puntando il dito direttamente contro Vladimir Putin: “Deve smettere di sparare e sedersi a un tavolo. Basta con gli attacchi ai civili“. Una dichiarazione netta, pronunciata durante il volo di ritorno verso gli Stati Uniti, che ha sorpreso molti osservatori per il suo tono insolitamente duro nei confronti del Cremlino. Leggi su Puntomagazine.it Nel cuore del Vaticano, l’ex presidente USA e il leader ucraino si stringono la mano: pressioni su Putin per un cessate il fuoco, mentre l’Occidente spinge per un accordo entro pochi giorni.Città del Vaticano – Unche potrebbe segnare una svolta: Donalde Volodymyrsi sono incontrati nella suggestiva cornice della Basilica di San, a margine dei funerali di Papa Francesco. Un faccia a faccia che, secondo fonti vicine ai negoziati, è stato “positivo” e “pieno di speranza”, con la Santa Sede a fare da silenzioso ma influente facilitatore.L’ex presidente americano si è detto molto deluso dal comportamento della Russia, puntando il dito direttamente contro Vladimir Putin: “Deve smettere di sparare e sedersi a un tavolo. Basta con gli attacchi ai civili“. Una dichiarazione netta, pronunciata durante il volo di ritorno verso gli Stati Uniti, che ha sorpreso molti osservatori per il suo tono insolitamente duro nei confronti del Cremlino.

