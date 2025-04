Politano ammette | Sconfitta Inter? L’abbiamo vista in camera ovvio che ci sia stata un po’ di gioia ma loro non molleranno

Politano, dopo la vittoria ottenuta contro il Torino fa riferimento alla Sconfitta rimediata dall’Inter con la RomaIntervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli Torino, l’attaccante dei partenopei, Matteo Politano, commenta il sorpasso in classifica compiuto sull’Inter dopo il KO dei nerazzurri con la Roma.SULLA VITTORIA COL TORINO – «Sapevamo l’importanza della partita di oggi, erano tre punti fondamentali perché ci riportavano in testa alla classifica. Mancano quattro partite e dobbiamo pensare partita dopo partita, l’Inter non mollerà e dovremo essere bravi a vincere sin dalla prossima».COSA PENSA LO SPOGLIATOIO? – «La squadra a parte un mese di infortuni si è dimostrata sempre forte, abbiamo fatto un filotto di vittorie consecutive e siamo sempre stati presenti e aggrappati all’Inter. Internews24.com - Politano ammette: «Sconfitta Inter? L’abbiamo vista in camera, ovvio che ci sia stata un po’ di gioia, ma loro non molleranno» Leggi su Internews24.com L’attaccante del Napoli, Matteo, dopo la vittoria ottenuta contro il Torino fa riferimento allarimediata dall’con la Romavenuto in conferenza stampa al termine di Napoli Torino, l’attaccante dei partenopei, Matteo, commenta il sorpasso in classifica compiuto sull’dopo il KO dei nerazzurri con la Roma.SULLA VITTORIA COL TORINO – «Sapevamo l’importanza della partita di oggi, erano tre punti fondamentali perché ci riportavano in testa alla classifica. Mancano quattro partite e dobbiamo pensare partita dopo partita, l’non mollerà e dovremo essere bravi a vincere sin dalla prossima».COSA PENSA LO SPOGLIATOIO? – «La squadra a parte un mese di infortuni si è dimostrata sempre forte, abbiamo fatto un filotto di vittorie consecutive e siamo sempre stati presenti e aggrappati all’

