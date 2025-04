Espulsione Yildiz | è condotta violenta ora rischia una squalifica di più giornate! Quali partite può saltare

Espulsione Yildiz: è condotta violenta, ora rischia una sQualifica di più giornate! Quali partite può saltare il numero 10 della Juventus: i dettagliLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata sull'episodio chiave della sfida tra Juventus e Monza, che non ha condizionato più di tanto la gara dello Stadium ma che potrebbe incidere e non poco sui prossimi impegni dei bianconeri.Come confermato dal quotidiano Yildiz è stato espulso per condotta violenta ed è probabile ora che il Giudice Sportivo lo punisca con due giornate di sQualifica. I bianconeri nelle prossime due affronteranno Bologna e Lazio in trasferta, non due partite banali.

Espulsione Yildiz, Marelli annuncia una possibile lunga squalifica del turco: «Lo vede, lo cerca e lo colpisce. Con la condotta violenta può rischiare questa squalifica» Luca Marelli esprime il suo punto di vista sull'espulsione di Kenan Yildiz durante Juve Monza. Ecco le sue parole a DAZN in merito a questo episodio, che riguarda il numero 10 juventino. PAROLE – «Sembrava più un colpo tra spalla e braccio ma nelle immagine si vede che il colpo viene caricato a pallone lontano.

Yildiz Juve, come ha reagito dopo l'espulsione? Tudor svela: «È troppo buono, ci tiene tanto e non ha mai fatto queste cose. Durante l'intervallo ha fatto questo» Mister Tudor ha parlato in conferenza stampa per analizzare l'espulsione di Yildiz in Juve–Monza. PAROLE – «Era sotto l'asciugamano nell'intervallo. È troppo buono, ci tiene tanto. È innamorato del calcio, è puro. Quel gesto lo ha capito. Ho visto il video, è stato strattonato, lui voleva liberarsi, non è stata una cattiveria ma una via di mezzo che ha pagato.

Juve Monza, Marco Baridon a caldissimo: «Tudor è rimasto soddisfatto da questa cosa. Vi racconto così l'espulsione di Yildiz» La Juve torna alla vittoria contro il Monza: tre punti importantissimi per la volata Champions arrivati dopo una buona prestazione dei bianconeri soprattutto nel primo tempo. Poi l'espulsione di Yildiz che ha condizionato la seconda frazione e che peserà per i prossimi match.

