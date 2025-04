Pancar Zanchi e Fontanesi i vincitori complimenti al Moto Club Brilli Peri

Pancar, Zanchi e Fontanesi i vincitori, complimenti al Moto Club Brilli Peri Sole, pubblico e spettacolo illuminano il “Prestige” di Motocross a Montevarchi Fantastica prestazione della 15enne montevarchina Carlotta Panchetti Il venticinquenne sloveno Jan Pancar (KTM) nella MX1, il diciottenne fiorentino Ferruccio Zanchi (Honda) nella MX2 e la trentunenne parmense Kiara Fontanesi (GasGas) nella cat. Femminile, sono i vincitori della terza prova del Campionato italiano Prestige di Motocross, disputata a Montevarchi, al Miravalle Circuit, dove lo spettacolo di altissimo livello non è mancato e neanche la cornice di pubblico, adeguata ad un tricolore assoluto. Un ulteriore balzo in avanti, dunque, per il nuovo Miravalle Circuit e per il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi, che si rispecchia nelle parole del Presidente, Simone Vanzi: “Miravalle sta crescendo a ritmi esponenziali, il gruppo si sta ampliando e rafforzando, la gente risponde, anche in questo fine settimana ci hanno raggiunto tantissimi sportivi, mossi anzitutto dal piacere di stare in compagnia”. Lanazione.it - Pancar, Zanchi e Fontanesi i vincitori, complimenti al Moto Club Brilli Peri Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 –alSole, pubblico e spettacolo illuminano il “Prestige” dicross a Montevarchi Fantastica prestazione della 15enne montevarchina Carlotta Panchetti Il venticinquenne sloveno Jan(KTM) nella MX1, il diciottenne fiorentino Ferruccio(Honda) nella MX2 e la trentunenne parmense Kiara(GasGas) nella cat. Femminile, sono idella terza prova del Campionato italiano Prestige dicross, disputata a Montevarchi, al Miravalle Circuit, dove lo spettacolo di altissimo livello non è mancato e neanche la cornice di pubblico, adeguata ad un tricolore assoluto. Un ulteriore balzo in avanti, dunque, per il nuovo Miravalle Circuit e per ildi Montevarchi, che si rispecchia nelle parole del Presidente, Simone Vanzi: “Miravalle sta crescendo a ritmi esponenziali, il gruppo si sta ampliando e rafforzando, la gente risponde, anche in questo fine settimana ci hanno raggiunto tantissimi sportivi, mossi anzitutto dal piacere di stare in compagnia”.

