Ucraina Trump | Zelensky vuole un accordo Putin smetta di sparare e tratti

Ucraina: ora Trump sollecita Zelensky e Putin sul cessate il fuoco e propone concessioni su Crimea Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra voler intensificare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presso la Basilica di San Pietro, . Ucraina, Trump: “Zelensky vuole un accordo, Putin smetta di sparare e tratti” L'Identità. Lidentita.it - Ucraina, Trump: “Zelensky vuole un accordo, Putin smetta di sparare e tratti” Leggi su Lidentita.it Guerra in: orasollecitasul cessate il fuoco e propone concessioni su Crimea Il presidente degli Stati Uniti Donaldsembra voler intensificare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e. Dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyrpresso la Basilica di San Pietro, .: “undi” L'Identità.

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, la ‘pace di Zelensky’: così vuole convincere Trump e riavere gli aiuti - (Adnkronos) – Crescono le aspettative per gli annunciati colloqui di oggi in Arabia Saudita tra delegazioni di Stati Uniti e… L'articolo Ucraina, la ‘pace di Zelensky’: così vuole convincere Trump e riavere gli aiuti proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Ucraina, Trump parla a sorpresa: «È più facile trattare con la Russia, Putin sarà generoso. Zelensky? Deve dimostrarmi che vuole la pace» - «Credo a Vladimir Putin. Trovo che sia molto più difficile trattare con Kiev, e loro non hanno le carte», così il presidente americano Donald Trump ha riportato in equilibrio il discorso sulla guerra in Ucraina, dopo che stamattina aveva criticato duramente la Russia per i continui bombardamenti. Un attacco che poi, però, ha ribadito: «Mosca sta continuando a martellare l’Ucraina. Settimana prossima ci incontreremo con la delegazione di Kiev in Arabia Saudita e discuteremo della pace». 🔗open.online

Ucraina, Putin pronto ad annunciare la vittoria: e Trump vuole l’esilio per Zelensky - Secondo l’intelligence militare ucraina, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe annunciare la “vittoria” della Russia sulla Ucraina il prossimo 24 febbraio, data che segnerà il terzo anniversario dall’inizio dell’invasione russa. Mosca avrebbe già dato indicazioni ai suoi propagandisti affinché proclami la fine della guerra come una vittoria per la Russia. L’obiettivo della propaganda sarebbe quello di seminare disperazione tra gli ucraini e destabilizzare ulteriormente il Paese. 🔗thesocialpost.it

Su questo argomento da altre fonti

Putin: «Pronti a negoziare». Trump: «Fermi la guerra e non mi prenda in giro». Meloni: «Storico incontro tra D; Ucraina, Trump: San Pietro ufficio più bello che abbia mai visto Zelensky vuole un accordo; Ucraina, la pace passa per San Pietro. Trump e Zelensky rilanciano i negoziati; Ucraina, Trump: con Zelensky incontro bellissimo, vuole un accordo. Putin smetta di sparare. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ucraina, Trump: “Zelensky più calmo e pronto a cedere Crimea, Putin smetta di sparare” - Donald Trump torna a parlare di una possibile tregua in Ucraina e del suo incontro con Volodymyr Zelensky: "Lo vedo più calmo. Penso che abbia capito la ... 🔗msn.com

Guerra Ucraina, Trump: "Putin smetta di sparare, Zelensky vuole accordo". LIVE - Il presidente ucraino è "più calmo" e "vuole un'intesa", ha detto l'inquilino della Casa Bianca secondo quanto riportato dai media americani dopo l'incontro tra i due leader a San Pietro. "Penso di sì ... 🔗tg24.sky.it

Ucraina, Trump: San Pietro ufficio più bello che abbia mai visto "Zelensky vuole un accordo" - San Pietro "è stato l'ufficio più bello che abbia mai visto, è stato un incontro meraviglioso. E' stato un incontro bellissimo". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riferendosi all'inc ... 🔗msn.com