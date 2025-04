Mediobanca ha avviato un’ops su tutto il capitale di Banca Generali

MedioBanca ha avviato un'offerta pubblica di scambio su tutto il capitale di Banca Generali, in un'operazione da 6,3 miliardi di euro. In cambio, MedioBanca cederà la sua quota in Generali, puntando a diventare leader nel Wealth Management. La mossa risponde anche all'offerta pubblica di acquisto lanciata da Monte dei Paschi di Siena su MedioBanca, approvata dall'assemblea di Mps il 17 aprile.I dettagli dell'ops di MedioBanca su Banca GeneraliL'integrazione porterà 210 miliardi di euro di attivi in gestione, ricavi annui da 2 miliardi e una crescita prevista di oltre 15 miliardi l'anno. MedioBanca stima di raddoppiare i ricavi e quadruplicare l'utile netto a 800 milioni di euro, pari al 50 per cento dell'utile di gruppo. Le sinergie attese valgono 300 milioni di euro, derivanti da minori costi, maggiori ricavi e ottimizzazione del funding.

