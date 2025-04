Lumezzane supera Andrea Costa | stagione chiusa con sconfitta e addio ai playoff

Lumezzane80Andrea Costa68Lumezzane: Minoli 9, Tandia 7, Tomasini 9, Brescianini 6, Varaschin 12, Mbacke 5, Di Meco 12, Deminicis, Amici 10, Vitols ne, Salvinelli 2, Baldini 8. All. Nunzi.UP Andrea Costa IMOLA: Fazzi 2, Benintendi 2, Toniato 3, Filippini 4, Klanjscek 27, Chiappelli 13, Martini, Raucci 5, Sanguinetti 8, Zedda 4. All. Vecchi.Arbitri: Suriano e Giovagnini.Parziali: 24-12; 45-26; 66-44. Tiri da due: 2041; 1334. Tiri da tre: 824; 1130. Tiri liberi: 1628; 913. Rimbalzi: 48; 38.LumezzaneSi chiude con la sconfitta di Lumezzane la stagione dell’Andrea Costa, ormai salva e scesa in campo con decisamente poche motivazioni in testa per provare a strappare l’ultimo posto play in che va proprio ai lombardi, dodicesimi dopo la sconfitta della Virtus. I biancorossi lasciano strada a Lumezzane già nel primo tempo, con un gap di venti punti che contorna il resto di una gara che chiude l’annata biancorossa sul parquet, in attesa di quelli che saranno gli sviluppi più importanti, ossia le manovre a livello societario. Ilrestodelcarlino.it - Lumezzane supera Andrea Costa: stagione chiusa con sconfitta e addio ai playoff Leggi su Ilrestodelcarlino.it 8068: Minoli 9, Tandia 7, Tomasini 9, Brescianini 6, Varaschin 12, Mbacke 5, Di Meco 12, Deminicis, Amici 10, Vitols ne, Salvinelli 2, Baldini 8. All. Nunzi.UPIMOLA: Fazzi 2, Benintendi 2, Toniato 3, Filippini 4, Klanjscek 27, Chiappelli 13, Martini, Raucci 5, Sanguinetti 8, Zedda 4. All. Vecchi.Arbitri: Suriano e Giovagnini.Parziali: 24-12; 45-26; 66-44. Tiri da due: 2041; 1334. Tiri da tre: 824; 1130. Tiri liberi: 1628; 913. Rimbalzi: 48; 38.Si chiude con ladiladell’, ormai salva e scesa in campo con decisamente poche motivazioni in testa per provare a strappare l’ultimo posto play in che va proprio ai lombardi, dodicesimi dopo ladella Virtus. I biancorossi lasciano strada agià nel primo tempo, con un gap di venti punti che contorna il resto di una gara che chiude l’annata biancorossa sul parquet, in attesa di quelli che saranno gli sviluppi più importanti, ossia le manovre a livello societario.

