Anders Arborelius chi è il cardinale che da luterano potrebbe diventare Papa

Papa. Quella del cardinale Anders Arborelius è una storia di conversione. Cresciuto come luterano protestante, si converte a 20 anni al cattolicesimo. Una delle particolarità relative ad Arborelius è che è stato il primo porporato svedese della storia dai tempi della riforma luterana e primo cardinale dei Paesi nordici europei.I primi anni di Anders ArboreliusNato il 24 settembre 1949 a Sorengo, un piccolo centro del Canton Ticino in Svizzera, da genitori originari della Svezia, Anders Arborelius è cresciuto nel Paese scandinavo, precisamente a Lund. È stato battezzato nella comunità luterana, ma – come lui stesso ha riconosciuto – da bambino non è mai stato molto attivo nell’ambito religioso. Ha però avuto molti contatti con la Chiesa cattolica, verso la quale ha finito per avvertire una vera e propria “attrazione”. Lapresse.it - Anders Arborelius, chi è il cardinale che da luterano potrebbe diventare Papa Leggi su Lapresse.it Svedese, classe 1949, il suo nome sta prendendo quota come possibile nuovo. Quella delè una storia di conversione. Cresciuto comeprotestante, si converte a 20 anni al cattolicesimo. Una delle particolarità relative adè che è stato il primo porporato svedese della storia dai tempi della riforma luterana e primodei Paesi nordici europei.I primi anni diNato il 24 settembre 1949 a Sorengo, un piccolo centro del Canton Ticino in Svizzera, da genitori originari della Svezia,è cresciuto nel Paese scandinavo, precisamente a Lund. È stato battezzato nella comunità luterana, ma – come lui stesso ha riconosciuto – da bambino non è mai stato molto attivo nell’ambito religioso. Ha però avuto molti contatti con la Chiesa cattolica, verso la quale ha finito per avvertire una vera e propria “attrazione”.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, il papabile Anders Arborelius: «Il prossimo pontefice? Dall’Asia o dall’Africa» - Anders Arborelius, 75 anni, è un carmelitano di nazionalità svedese. Dalla cattedrale di St.Erik a Stoccolma sta per partire per Roma. Arborelius ha vissuto per 27 anni in un monastero. Quello di Norraby, nella Svezia meridionale. È nato nel Canton Ticino a Sorengo e battezzato luterano. Si è convertito al cattolicesimo a 20 anni. Oggi la sua chiesa ha 130 mila fedeli. Ovvero meno dell’1,5% della popolazione svedese. 🔗open.online

Cardinale Arborelius: “Francesco troverà un altro modo di guidare la Chiesa” - “Dovrà essere meno comunicativo ma dirà le cose più importanti: le sue parole avranno più peso. E i gesti avranno un’importanza maggiore” 🔗repubblica.it

Arborelius, il cardinale svedese (e carmelitano): «Il prossimo Papa? Piuttosto fantasioso che scelgano me» - Intervista al carmelitano venuto dal Paese più secolarizzato d'Europa: «Perché mi fece cardinale? Era tipico di lui scegliere persone dalle periferie della Chiesa» 🔗xml2.corriere.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Anders Arborelius, chi è il cardinale che da luterano potrebbe diventare Papa - LaPresse; Verso il Conclave. Anders Arborelius, luterano convertito e ora vescovo nella Svezia secolarizzata; Anders Arborelius, il cardinale svedese (e carmelitano): «Il prossimo Papa? Piuttosto fantasioso che scelgano me»; Chi è Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma nella rosa dei papabili. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verso il Conclave. Anders Arborelius, luterano convertito e ora vescovo nella Svezia secolarizzata - Classe 1949, è un carmelitano nato in Svizzera e trasferitosi nel profondo nord scandinavo, dove è vescovo di Stoccolma. Primo cardinale proveniente dei Paesi nordici europei, si convertì al cattolice ... 🔗msn.com

Chi è Anders Arborelius, il carmelitano svedese papabile scoperto dal nulla da Bergoglio: colto, poliglotta, contesta il sacerdozio femminile - Nel 2017, quando Papa Francesco si affacciò dal palazzo apostolico per l’Angelus e al termine fece l’annuncio a sorpresa di voler creare a breve cinque nuovi cardinali, tra cui ... 🔗ilmattino.it

Chi è Arborelius possibile nuovo Papa a sorpresa al Conclave e perché potrebbe essere lui l'erede di Francesco - Il vescovo di Stoccolma Anders Arborelius può essere il nome a sorpresa tra i candidati nel Conclave a nuovo Papa: fu nominato cardinale da Bergoglio ... 🔗virgilio.it