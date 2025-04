Gaza Qatar | Progressi nei negoziati per la tregua | Al Jazeera | Almeno 17 morti in raid notturni israeliani

Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" | Al Jazeera: "Almeno 17 morti in raid notturni israeliani" Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia". Summit in Oman, Usa: "Positivi i colloqui con l'Iran sul nucleare"

Se ne parla anche su altri siti

Gaza, Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" | Hamas: almeno 50 palestinesi uccisi domenica negli attacchi dell'esercito israeliano - L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia". Summit in Oman, Usa: "Positivi i colloqui con l'Iran sul nucleare" 🔗tgcom24.mediaset.it

Gaza, Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" | Morti 40 palestinesi in attacchi dell'esercito israeliano - Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua. L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia". Summit in Oman, Usa: colloqui su nucleare con Iran positivi 🔗tgcom24.mediaset.it

Progressi nei colloqui su Gaza: il Qatar media tra Hamas e Israele - Il premier del Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver visto progressi nei colloqui su Gaza giovedì". Lo riferisce al Jazeera. A Doha nei giorni scorsi è arrivato il capo del Mossad, David Barnea, che avrebbe incontrato lo stesso al-Thani. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, nella conferenza stampa con il premier, ha detto che "Hamas è più disposta ad accettare un accordo che vada oltre un cessate il fuoco e mira a trovare una soluzione a lungo termine alla crisi con Israele". 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Qatar, 'progressi in negoziati su tregua a Gaza'; Gaza, Qatar: Progressi nei negoziati per la tregua | Hamas: almeno 50 palestinesi uccisi domenica negli attacchi dell'esercito israeliano; Qatar, 'progressi in negoziati su tregua a Gaza'; Qatar, 'progressi in negoziati su tregua a Gaza'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gaza, Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" | Al Jazeera: "Almeno 17 morti in raid notturni israeliani" - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 570. Almeno 17 palestinesi sono morti in vari attacchi condotti la scorsa notte dalle forze ... 🔗msn.com

Gaza, "progressi" sulla tregua. Ma l'Idf torna a bombardare Beirut - Si cerca la tregua a Gaza e si intravede qualche spiraglio nei negoziati, ma si trema per il fragile cessate il fuoco in Libano, al centro di nuovi attacchi israeliani. Gli Stati Uniti parlano di «pro ... 🔗msn.com

Qatar, 'progressi in negoziati su tregua a Gaza' - Il premier del Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver visto progressi nei colloqui su Gaza giovedì". Lo riferisce al Jazeera. A Doha nei giorni scorsi è arrivato il capo del Mossad, David B ... 🔗ansa.it