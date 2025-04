MotoGP monopolio totale della Ducati | arriva il record di vittorie consecutive

della primattrice e non è un caso che tra Gran Premio della Malesia del 1997 e il Gran Premio d'Olanda del 1998, la Casa di Tokyo fosse riuscita a conquistare ben 22 vittorie consecutive. Un dominio in cui la figura di Mick Doohan è stata quella del condottiero, visti i suoi 18 successi nei 22 GP considerati.Ebbene, in un ipotetico passaggio di testimone, spetta alla Ducati prendersi la scena. Il dominio di Borgo Panigale già da tempo caratterizza la MotoGP e ieri a Jerez de la Frontera (Spagna) si è replicato quanto fatto da Honda, ovvero eguagliare quella striscia di vittorie. Nei fatti, dopo il successo dello spagnolo Maverick Vinales in sella all'Aprilia l'anno scorso ad Austin, la Rossa ha conquistato tutte le gare domenicali che si sono tenute.

