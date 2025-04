Anestetizzare i bollenti spiriti

Per sfoghi, consigli e persino per pessimi esempi, scrivetemi all'indirizzo: [email protected]

“Sono rinato grazie a Musk. Ho il suo chip nel cervello, sento che siamo spiriti affini”: parla il primo paziente di Neuralink. Il monito del Guardian: “Una distopia in cui un miliardario può accedere ai nostri pensieri” - Stupiti o terrorizzati? È intitolato così un articolo del Guardian sulla storia del primo “paziente” sul quale è stato impiantato il primo dispositivo sperimentale prodotto da Neuralink di Elon Musk per sostituire gesti e movimenti con gli impulsi cerebrali. Nel 2016 Noland Arbaugh ha riportato una lesione del midollo spinale mentre nuotava in un lago che lo ha portato ad una paralisi dal collo in giù. 🔗ilfattoquotidiano.it

Panchine bollenti: da Conte a De Zerbi, che intreccio tra Milan e Juve - Conceicao e Thiago Motta sulla graticola: le mosse del ‘Diavolo’ e della ‘Vecchia Signora’ per la panchina Non se la passano bene Milan e Juventus, fuori dai playoff di Champions League e lontane dal vertice in campionato. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.itIl ‘Diavolo’ è sprofondato a -8 proprio dai bianconeri al quarto posto, mentre la formazione di Thiago Motta è uscita clamorosamente per mano dell’Empoli dalla Coppa Italia. 🔗calciomercato.it

Il declino del mondo woke è l’inizio di una nuova era. L’occasione per gli spiriti liberi - L’informazione e il modo in cui i media raccontano il mondo possono essere rappresentati come una moltitudine di riflettori che illuminano di volta in volta un frammento del presente. Chi negli ultimi anni ha gestito i riflettori più importanti, non ha seguito la logica della trasparenza, bensì quella dell’ideologia. Fuori di metafora, chi sedeva nella cabina di controllo, era concentrato a illuminare frangenti minoritari del presente sotto la pressione del mondo woke. 🔗secoloditalia.it

