C' è chi dopo questo gesto ipotizza che la relazione sia ormai giunta al capolinea

dopo aver partecipato ai funerali del papa a Roma, Donald e Melania Trump, hanno fatto parlare di sé ancora una volta. Atterrati all'aeroporto di Newark, infatti, i due sono apparsi distaccati sin dai primi momenti sulla pista. Donald Trump ha salutato Melania con un semplice gesto della mano, dirigendosi poi rapidamente verso il Marine One, l'elicottero presidenziale che lo avrebbe condotto al suo Bedminster Club, in New Jersey. Solo dopo qualche passo, l'ex Presidente si è voltato, tornando brevemente verso la moglie per darle un rapido bacio sulla guancia, prima di riprendere il suo cammino. Anche lei è apparsa piuttosto fredda e indifferente. Lo stile di Melania Trump guarda le foto Un compleanno sottotono per MelaniaA rendere ancora più evidente l'atmosfera fredda tra i due è stato il fatto che la giornata coincideva con il compleanno di Melania Trump.

