Splende il Soulé, l'argentino re di trasferta: la Roma sogna con lui

L’avvicinamento alla gara contro l’Inter portava con se un mix di emozioni, quella voglia di credere nell’impresa che si mischiava ad una paura di illudersi in qualcosa di utopico, ovvero vincere per sperare ancora nella Champions. E invece lala prova di maturità l’ha calata, quel coraggio ed intraprendenza che erano mancati con Juventus e Lazio e che ha permesso di ottenere uno scalpo di una big che mancava da tempo immemore. 18° risultato utile consecutivo in Serie A, proprio come il numero di maglia che la gara del Meazza l’ha decisa, quelchedi luce propria, come in un caldo giorno d’estate.Il giocatore spento e intimidito della prima parte di stagione non si vede più, con Ranieri che è riuscito a sbloccarlo mentalmente ancor prima che tecnicamente, visto che le sua qualità non erano mai state messe in discussione.