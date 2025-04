Sir Susa Vim Perugia | crollo nei play-off scudetto contro Civitanova Marche

play-off scudetto. La Sir Susa Vim Perugia ha perso per colpe proprie più che per merito dell’avversaria. Onore a Civitanova Marche che ci ha creduto di più, ma i block-devils hanno agevolato non poco il lavoro altrui. Essere in vantaggio due a zero nella serie e crollare di schianto sul più bello non può avere altra spiegazione, nemmeno le condizioni fisiche non ottimali di alcuni elementi possono essere una scusa valida. Che Civitanova sia cresciuta è un dato di fatto, ma non così tanto da ridicolizzare i bianconeri come ha fatto nelle ultime due partite. Il tifoso di fede perugina non si dà pace, mentre lo sportivo se ne fa una ragione credendo che la rivale abbia azzeccato due prestazioni di fila. Lanazione.it - Sir Susa Vim Perugia: crollo nei play-off scudetto contro Civitanova Marche Leggi su Lanazione.it Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. È questo in sostanza il verdetto emerso dalla semifinale dei-off. La SirVimha perso per colpe proprie più che per merito dell’avversaria. Onore ache ci ha creduto di più, ma i block-devils hanno agevolato non poco il lavoro altrui. Essere in vantaggio due a zero nella serie e crollare di schianto sul più bello non può avere altra spiegazione, nemmeno le condizioni fisiche non ottimali di alcuni elementi possono essere una scusa valida. Chesia cresciuta è un dato di fatto, ma non così tanto da ridicolizzare i bianconeri come ha fatto nelle ultime due partite. Il tifoso di fede perugina non si dà pace, mentre lo sportivo se ne fa una ragione credendo che la rivale abbia azzeccato due prestazioni di fila.

