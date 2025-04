Athletics Bologna vs Paganelli Modena | Vittoria emozionante nel campionato di A

Athletics1Paganelli Modena2Athletics Bo lanciatori: Nepoti (lanci 110 ) Giorgi, Errico perdente.Modena. lanciatori: Infante Junior (79 lanci), Campanella, sul monte, poi pitcher Dall’ Olio (foto) finale, vincente match (miglior atleta in campo)Punteggio Athletics Bologna 001 000 000 0 punti 1 (valide 6) .Paganelli Modena 000 000 0011 punti 2 (valide 6).Grande prestazione dei ragazzi di Pisano al debutto nel campionato di A. Match da mille emozioni con dominio lanciatori sulle difese. Nepoti pitcher molto temuto tiene a 0 le mazze gialloblu. Che incassano 1 punto alla terza ripresa.Grande equilibrio e gara che sembra a vantaggio dei locali. Modena non molla, ci crede, vuole la riscossa e sul finire del 9’ arriva il punto pareggio. La valida di Guevara spinge a casa Russo, siamo 1 a 1 agli Extra Onning. Sport.quotidiano.net - Athletics Bologna vs Paganelli Modena: Vittoria emozionante nel campionato di A Leggi su Sport.quotidiano.net Bo lanciatori: Nepoti (lanci 110 ) Giorgi, Errico perdente.. lanciatori: Infante Junior (79 lanci), Campanella, sul monte, poi pitcher Dall’ Olio (foto) finale, vincente match (miglior atleta in campo)Punteggio001 000 000 0 punti 1 (valide 6) .000 000 0011 punti 2 (valide 6).Grande prestazione dei ragazzi di Pisano al debutto neldi A. Match da mille emozioni con dominio lanciatori sulle difese. Nepoti pitcher molto temuto tiene a 0 le mazze gialloblu. Che incassano 1 punto alla terza ripresa.Grande equilibrio e gara che sembra a vantaggio dei locali.non molla, ci crede, vuole la riscossa e sul finire del 9’ arriva il punto pareggio. La valida di Guevara spinge a casa Russo, siamo 1 a 1 agli Extra Onning.

Paganelli Modena debutta in serie A contro Athletics Bologna: inizia la sfida per i play off scudetto - La grande avventura della nuova Paganelli Modena in serie A, inizia domani sul diamante bolognese dell’Athletics. Dopo settimane di preparazione tecnico tattica agli ordini del manager Domenico Pisano, dei coach Malagoli, Duarte, Righi, del pitching coach Burguillos, i gialloblù escono allo scoperto. Pronti alla battaglia per un sogno mai nascosto di un campionato da grandi protagonisti. Cinque i team rivali di Modena: Athletics Bologna, New Rimini, Godo Ravenna, Pedrera Rimini, Fiorentina. 🔗sport.quotidiano.net

Baseball Godo sconfitto 0-4 dagli Athletics Bologna in gara1 del campionato - Godo 0 Athletics 4 GODO: Orselli ss (0/4), Tanesini cf (0/4), Bonilla Garcia 3b (0/2), G. Meriggi rf (0/4), Bucchi 2b (0/3), Piumatti 1b (0/3), D. Meriggi lf (0/2), M. Casadio c (0/3), Orlandi dh (0/3). ATHLETICS BOLOGNA: Del Priore 2b (1/4), Monda 1b (0/4), Errico 3b (1/4), A. Montanari cf (0/3), Guanipa De Freitas rf (3/4), Vignali dh (0/3) (Casanova 0/1)), Accorsi ss (1/3), Pancellini c (1/4), Cocchi lf (0/3). 🔗sport.quotidiano.net

Athletics Bologna vs Paganelli Modena: Vittoria emozionante nel campionato di A

Athletics Bologna vs Paganelli Modena: Vittoria emozionante nel campionato di A - Grande prestazione dei lanciatori in una partita emozionante tra Athletics Bologna e Paganelli Modena nel campionato di A. 🔗sport.quotidiano.net

Paganelli Modena debutta in serie A contro Athletics Bologna: inizia la sfida per i play off scudetto - La grande avventura della nuova Paganelli Modena in serie A, inizia domani sul diamante bolognese dell’Athletics. Dopo settimane di preparazione tecnico tattica agli ordini del manager Domenico Pisano ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Paganelli Modena debuts in Serie A against Athletics Bologna: the challenge for the scudetto play-offs begins - The great adventure of the new Paganelli Modena in Serie A, begins tomorrow on the Bologna diamond of Athletics. After weeks of technical and tactical preparation under the orders of manager Domenico ... 🔗sport.quotidiano.net