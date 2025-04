Caravaggio si prepara allo spareggio-salvezza contro Virtus Ciserano in Serie D

Caravaggio (Bergamo) La penultima giornata del girone C di Serie D, in chiave bergamasca, ha sancito che sarà il Caravaggio a poter contare sul pareggio nello spareggio-salvezza con la Virtus Ciserano. I biancorossi di mister Rota, infatti, si sono imposti in casa di una Real Calepina ormai appagata, grazie ad un gol di Barazzetta al 27' del primo tempo. Un vantaggio controllato poi con grande attenzione dagli ospiti, che così si sono portati a +4 sui rossoblù che, pur lottando con generosità, non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 (botta e risposta tra Ibe, per gli orobici, e Zupperdoni per i veneti) in casa di un Portogruaro deciso a festeggiare la certezza di non disputare i play out (grazie al vantaggio già consolidato sulla terzultima posizione) davanti al pubblico amico.Sul fronte opposto della classifica il risultato di maggior rilievo lo ha firmato un Villa Valle sempre più convincente.

