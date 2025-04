Lapresse.it - Mykola Bychok, chi è il più giovane partecipante al conclave 2025

È il piùalchiamato a riunirsi per l’elezione del Papa che succederà a Bergoglio: è il cardinale, prelato della Chiesa greco-cattolica ucraina di Melbourne, in Australia, e che a 44 anni è diventato il piùprelato a essere elevato al Collegio cardinalizio da molti anni.Nato il 13 febbraio 1980 a Ternopil, in Ucraina,ha sentito la vocazione al sacerdozio all’età di quindici anni e si è unito ai sacerdoti della Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi) in missioni e ritiri presso vari monasteri.Nel gennaio 2020, Papa Francesco lo ha nominato Vescovo Eparchiale dell’Eparchia cattolica ucraina dei Santi Pietro e Paolo a Melbourne, in Australia. La sua consacrazione episcopale è avvenuta il 7 giugno 2020.La leadership diè stata caratterizzata dall’impegno nel promuovere la comunità nella diaspora ucraina in Australia e nell’affrontare sfide come la secolarizzazione e il coinvolgimento dei giovani nella Chiesa.