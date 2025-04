Attacchi USA in Yemen | Colpito Centro di Detenzione per Migranti a Saada

Yemeniti filoiraniani Houthi hanno affermato che gli Attacchi statunitensi hanno preso di mira un Centro di Detenzione per Migranti a Saada, nel nord-ovest dello Yemen, la loro roccaforte, uccidendo almeno 30 persone. "Trenta corpi sono stati estratti dalle macerie di un Centro di Detenzione per Migranti africani, e le squadre della protezione civile e della Mezzaluna Rossa stanno continuando i loro sforzi sulla scena del crimine americano", ha dichiarato il canale televisivo ribelle Al-Massirah, che ha anche citato una dichiarazione del Ministero degli Interni Houthi che riportava "decine di morti e feriti".

Approfondimenti da altre fonti

Yemen,nella notte 17 attacchi aerei Usa - 11.50 Dopo l'attacco rivendicato dagli Houthi contro la portaerei Uss Harry S.Truman, gli Usa hanno effettuato almeno 17 raid aerei contro lo Yemen. Sono gli Houthi a riferirlo, nel loro sito. Colpite nella notte le regioni di Saada e Amran e dopo i raid "diverse ore" di scontri Usa-Houthi in M.Rosso,scrive Ansarollah Dal 15 marzo sono quasi quotidiani gli attacchi aerei sullo Yemen, base dei ribelli sostenuti dall'Iran. 🔗servizitelevideo.rai.it

M.O., media: "Tre attacchi aerei Usa nella capitale dello Yemen" | Usa: "L'espulsione degli ispettori Aiea dall'Iran sarebbe escalation" - Katz: "Se si raggiunge un accordo sugli ostaggi, stop all'offensiva di Israele a Gaza". Hamas: "Importante il riconoscimento di Parigi dello Stato palestinese" 🔗tgcom24.mediaset.it

Yemen, Houthi: 12 morti in attacchi aerei Usa sulla capitale. Il video dei raid - I ribelli Houthi affermano che i raid aerei statunitensi contro la capitale dello Yemen hanno ucciso 12 persone e ne hanno ferite altre 30. Le morti segnano l’ultimo di una serie di attacchi aerei intensificati dagli Stati Uniti contro i ribelli. Il Comando Centrale dell’esercito statunitense si è rifiutato di rispondere alle domande sull’attacco o di discutere delle vittime civili durante la campagna. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Houthi, '30 morti nei raid Usa, colpito centro migranti' - I media dei ribelli yemeniti filoiraniani Houthi hanno affermato che gli attacchi statunitensi hanno preso di mira un centro di detenzione per migranti a Saada, nel nord-ovest dello Yemen, la loro roc ... 🔗ansa.it

Yemen, nuovi attacchi degli Stati Uniti sulla capitale Sanaa: le immagini - Pennacchi di fumo si alzano su Sanaa dopo che gli attacchi aerei degli Stati Uniti hanno colpito diverse aree della capitale yemenita. Le immagini pubblicate dalla Tv Al-Masirah, gestita dagli huthi, ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Yemen, nuovi attacchi Usa contro gli Houthi. Decine di morti e feriti a Ras Issa - L’attacco aereo statunitense ha colpito ieri il porto di rifornimento di carburante nel governatorato di Hodeidah in Yemen. Secondo le autorità sanitarie yemenite si tratta degli attacchi più violenti ... 🔗tg24.sky.it