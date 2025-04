40 libri in 4 mesi il record di due sorelline | una di 7 anni e l’altra di 4 Che peso ha la dinamica familiare e la presenza di una rete di biblioteche?

anni, e Matilde, di sette, hanno effettuato quaranta prestiti librari presso la biblioteca Gambalunga. Il dato emerge da un’intervista rilasciata da Giuliano Amati a Il Resto del Carlino.L'articolo 40 libri in 4 mesi, il record di due sorelline: una di 7 anni e l’altra di 4. Che peso ha la dinamica familiare e la presenza di una rete di biblioteche? . Leggi su Orizzontescuola.it Nel corso del primo quadrimestre, Martina, di quattro, e Matilde, di sette, hanno effettuato quaranta prestiti librari presso la biblioteca Gambalunga. Il dato emerge da un’intervista rilasciata da Giuliano Amati a Il Resto del Carlino.L'articolo 40in 4, ildi due: una di 7di 4. Cheha lae ladi unadi? .

