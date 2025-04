Sparatoria a Monreale tre giovani morti arrestato un ventenne Il prefetto | Emergenza socio-educativa

Monreale, in provincia di Palermo, è stata teatro di una violenta Sparatoria che ha causato la morte di tre giovani e il ferimento di un quarto. L'episodio si è verificato in una zona centrale della città, nei pressi di un locale frequentato da ragazzi. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe scaturita da una lite tra due gruppi.L'articolo Sparatoria a Monreale, tre giovani morti, arrestato un ventenne. Il prefetto: “Emergenza socio-educativa” . Leggi su Orizzontescuola.it Nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2025,, in provincia di Palermo, è stata teatro di una violentache ha causato la morte di tree il ferimento di un quarto. L'episodio si è verificato in una zona centrale della città, nei pressi di un locale frequentato da ragazzi. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe scaturita da una lite tra due gruppi.L'articolo, treun. Il: “” .

Monreale, sparatoria in piazza: morti tre giovani, ferito anche un minorenne. I testimoni: «Litigavano davanti a centinaia di persone» - È di tre morti e due feriti – tutti giovanissimi – il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile in piazza Duomo a Monreale, in provincia di Palermo. Le vittime sono Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. A loro si aggiungono altri due ragazzi rimasti feriti – uno di 33 e l'altro di 16 anni – che non sarebbero in pericolo di vita.

Sparatoria a Palermo: 19enne interrogato per omicidio di tre giovani di Monreale - Un 19enne del quartiere Zen di Palermo è interrogato da ore dai carabinieri perché sospettato di essere uno dei ragazzi che la scorsa notte, durante una lite, ha sparato e ucciso tre coetanei di Monreale. Alla base della rissa ci sarebbe stato un apprezzamento dei monrealesi sul modo di guidare il motorino dei giovani del capoluogo. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni e al lancio di sedie e tavolini.

Monreale, chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore: spari tra la folla - Notte di sangue nel cuore di Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone. La dinamica della tragedia: dalla lite agli spari Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all'esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l'altro da Monreale.

Sparatoria a Monreale, fermato 19enne: rissa dopo rimprovero per alta velocità - Sono stati esplosi almeno tra i 18 e i 20 colpi di pistola. Uno dei due feriti nella sparatoria era seduto con la fidanzata al bar ed è estraneo alla rissa ...

Sparatoria Monreale, fermato un 19enne - I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Palermo hanno fermato uno dei presunti killer dei tre giovani uccisi a colpi di pistola ieri notte a ...

Sparatoria a Monreale, morti 3 giovani: vittima-eroe salva la fidanzata e va ad aiutare il cugino - Esplosi 11 colpi di pistola. Le vittime sono Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli di 26. Due feriti, uno è minorenne. L'aggressione all'uscita da una pizzeria dopo una lite per ...