Mazzola avanza ai supplementari | 1-1 contro Colligiana

Mazzola 1Colligiana 1 (dts)Mazzola: Fontanelli, Rocchetti, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Zanaj, Geraci, Taflaj, Borri. Panchina: Masiero, Forconi, Gucci, Zeppi, Pasqui, Leonardi. Allenatore GhizzaniColligiana: Chiarugi, Finetti (51' Baccani), Paparusso (66' Grassini), Mariani, Labonia, Donati, Corcione (115' Cianciolo), Pierucci (84' Bartalini), Carlotti, Lunghi (90' Poli), Calamassi (68' Mussi). Panchina: Bacciottini, Cicali, Nastri. Allenatore: MocarelliArbitro Fantoni di Valdarno (Giunta - Dell'Agnello).Reti: 33' rig. Geraci, 53' Corcione.Note: Ammoniti: Bouhamed, Finetti. Espulsi: Ghizzani per proteste. Recupero: 2 e 4 (1 e 3).SIENA – Al termine di 120 minuti intensissimi il Mazzola può esultare: il pareggio infatti consente alla formazione di Ghizzani di staccare il pass per il turno successivo mentre la Colligiana conclude a Cerchiaia la sua stagione.

