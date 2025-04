Big Mat Bsc Grosseto trionfa in gara2 contro Fortitudo Bologna con un 9-8 all' extrainning

Grosseto porta a casa una doppietta di prestigio. Dopo essersi imposto sul diamante di Bologna, si aggiudica allo Scarpelli gara2 per 9-8 dopo un extrainning.La partita si accende nel terzo inning, quando passa in vantaggio la squadra di casa con Ambrosino grazie a una volata di sacrificio di Sellaroli, mentre nel quarto i biancorossi si portano sul 3-1 con Antonia e Isenia. Nel settimo tempo il Bologna pareggia i conti, ma nell’ottavo sono Aloma Herrera, McIlwain e Antonia (quest’ultimi sulla valida di Giordani) a conquistare casa base. Nel nono inning succede di tutto: prima il Bologna cambia passo e sigla ben quattro punti, ribaltando il risultato e portandosi sul temporaneo 7-6; poi tocca a Luciani e compagni riprendere le redini del match e siglare il 7-7 con Sellaroli (valida di McIlwain). Lanazione.it - Big Mat Bsc Grosseto trionfa in gara2 contro Fortitudo Bologna con un 9-8 all'extrainning Leggi su Lanazione.it Il Big Mat Bscporta a casa una doppietta di prestigio. Dopo essersi imposto sul diamante di, si aggiudica allo Scarpelliper 9-8 dopo un.La partita si accende nel terzo inning, quando passa in vantaggio la squadra di casa con Ambrosino grazie a una volata di sacrificio di Sellaroli, mentre nel quarto i biancorossi si portano sul 3-1 con Antonia e Isenia. Nel settimo tempo ilpareggia i conti, ma nell’ottavo sono Aloma Herrera, McIlwain e Antonia (quest’ultimi sulla valida di Giordani) a conquistare casa base. Nel nono inning succede di tutto: prima ilcambia passo e sigla ben quattro punti, ribaltando il risultato e portandosi sul temporaneo 7-6; poi tocca a Luciani e compagni riprendere le redini del match e siglare il 7-7 con Sellaroli (valida di McIlwain).

Ne parlano su altre fonti

Derby cittadino: Bbc Grosseto vince 3-2 contro Bsc Grosseto Big Mat - Derby cittadino, tra Bsc Grosseto Big Mat e Bbc Grosseto. Le due squadre si sono affrontate ieri pomeriggio allo Jannella (oggi alle 11 la sfida proseguirà allo Scarpelli) che ha ospitato anche un buon numero di tifosi che non hanno voluto perdersi le gesta dei loro beniamini. E la partita, anche se giocata a ritmo blando, è stata interessante e ha messo in mostra diversi spunti. Sul campo (sulla distanza delle 7 riprese) ha vinto il Bbc Grosseto con il risultato di 3-2. 🔗lanazione.it

Bsc Big Mat Grosseto trionfa al "Falchi" contro Unipol Bologna in gara 1 - BASEBALL A1 Il Bsc Big Mat Grosseto espugna il "Falchi" aggiudicandosi gara 1 contro la Unipol Bologna, con i punti del pareggio e sorpasso definitivo che arrivano all’ultimo respiro (4-5 il finale). I due partenti, Josè Bermudez e Scott Prins, concedono tre punti a testa. La Unipol va in vantaggio nel primo attacco con il doppio di Newton, il Big Mat risponde nel terzo con la rimbalzante di Antonia e il singolo di Isenia. 🔗lanazione.it

Scott Prins si unisce al Big Mat Bsc Grosseto come nuovo lanciatore destro - Il Big Mat Bsc Grosseto pesca ancora in Olanda. Si chiama Scott Prins il nuovo lanciatore destro a disposizione del manager Enrico Vecchi. Nato ad Haarlemmermeer nel 2001, ha iniziato a giocare nel college a Hillsboro, in Texas, per poi esordire nella Dutch major league a soli diciassette anni con i Dss di Haarlem. Indossa poi le maglie dei Hoofddorp pioniers e degli Amsterdam pirates. Dopo una breve esperienza nel campionato di Curacao, torna con i Pirates olandesi, con cui registra una media pgl di 1. 🔗sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Bologna ko agli extra inning, doppietta da applausi per il Big Mat Bsc; Serie A, Girone A: il Parma Clima supera San Marino, sweep del Big Mat Grosseto, pari tra Hotsand Macerata e Palfinger Reggio Emilia; La Fortitudo cede in entrambe le sfida al BSC Grosseto; Girone A: impresa del Big Mat Grosseto, doppietta sul Bologna. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Girone A: impresa del Big Mat Grosseto, doppietta sul Bologna - Espugnato il Falchi, la squadra di Vecchi domina anche in casa con un prestigioso bis. Parma mantiene l’imbattibilità contro S. Marino e guida la classifica. Due pareggi nelle altre sfide Nettuno-BBC ... 🔗baseball.it

Bsc Big Mat Grosseto trionfa al "Falchi" contro Unipol Bologna in gara 1 - Il Bsc Big Mat Grosseto espugna il "Falchi" aggiudicandosi gara 1 contro la Unipol Bologna, con i punti del pareggio e sorpasso definitivo che arrivano all’ultimo respiro (4-5 il finale). I due parten ... 🔗msn.com

Il Big Mat Bsc batte il Bologna agli extra inning - I biancorossi si aggiudicano per 8-9 gara due dopo dieci attacchi allo stadio Simone Scarpelli ... 🔗grossetosport.com