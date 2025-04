Conclave 2025 | come funziona i favoriti quando inizia

iniziano, di fatto, le grandi manovre che porteranno al Conclave da cui uscirà il prossimo Papa. Il Conclave da sempre simbolo di mistero e curiosità, (dal latino ‘cum clave’, ovvero, letteralmente, ‘chiuso a chiave’, sottochiave) è la riunione dei cardinali elettori che si ritrovano nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Pietro alla morte del Papa.Che cos’è il ConclaveL’origine del Conclave risale al Duecento. Il termine è stato usato la prima volta nel 1270 quando, dopo oltre 1000 giorni di nulla di fatto, i cittadini di Viterbo, allora sede papale, rinchiusero i cardinali a chiave in modo che potessero eleggere il nuovo Papa, Gregorio X. Il primo pontefice eletto “cum clave”, cioè in un luogo chiuso al pubblico nel monastero romano di San Sebastiano sul Palatino nel 1118 fu Papa Gelasio II, nel Monastero di San Sebastiano sul Palatino, mentre proprio l’elezione papale del 1268-1271, tenutasi a Viterbo dopo la morte di Clemente IV e la successiva elezione di Gregorio X, fu la più lunga nella storia della Chiesa. Lapresse.it - Conclave 2025: come funziona, i favoriti, quando inizia Leggi su Lapresse.it Oggi alle 9 la congregazione generale dei cardinali tornerà a riunirsi in Vaticano.no, di fatto, le grandi manovre che porteranno alda cui uscirà il prossimo Papa. Ilda sempre simbolo di mistero e curiosità, (dal latino ‘cum clave’, ovvero, letteralmente, ‘chiuso a chiave’, sottochiave) è la riunione dei cardinali elettori che si ritrovano nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Pietro alla morte del Papa.Che cos’è ilL’origine delrisale al Duecento. Il termine è stato usato la prima volta nel 1270, dopo oltre 1000 giorni di nulla di fatto, i cittadini di Viterbo, allora sede papale, rinchiusero i cardinali a chiave in modo che potessero eleggere il nuovo Papa, Gregorio X. Il primo pontefice eletto “cum clave”, cioè in un luogo chiuso al pubblico nel monastero romano di San Sebastiano sul Palatino nel 1118 fu Papa Gelasio II, nel Monastero di San Sebastiano sul Palatino, mentre proprio l’elezione papale del 1268-1271, tenutasi a Viterbo dopo la morte di Clemente IV e la successiva elezione di Gregorio X, fu la più lunga nella storia della Chiesa.

