Ricercato per l’omicidio in una moschea francese si consegna alla polizia di Pistoia

Pistoia, 28 aprile 2025 – Braccato per tre giorni, il presunto assassino del giovane maliano Aboubakar Cissé in una moschea nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia, si è consegnato a una stazione di polizia di Pistoia.L'uomo, Olivier A, nato a Lione nel 2004 e di nazionalità francese, «si è recato personalmente in una stazione di polizia di Pistoia», «domenica verso le 23», ha dichiarato oggi all'Afp il procuratore di Alès, Abdelkrim Grini. «È una grande soddisfazione per me come procuratore. Di fronte all'efficacia e alla determinazione dei mezzi impiegati, l'autore non ha avuto altra scelta che costituirsi, ed è stata la cosa migliore che potesse fare», ha aggiunto, contattato telefonicamente. A seguito del suo arresto in Italia, un giudice istruttore «sarà informato» e verrà emesso un mandato di arresto europeo in vista del suo trasferimento in Francia, ha precisato. Lanazione.it - Ricercato per l’omicidio in una moschea francese si consegna alla polizia di Pistoia Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 – Braccato per tre giorni, il presunto assassino del giovane maliano Aboubakar Cissé in unanel dipartimento del Gard, nel sud della Francia, si èto a una stazione didi.L'uomo, Olivier A, nato a Lione nel 2004 e di nazionalità, «si è recato personalmente in una stazione didi», «domenica verso le 23», ha dichiarato oggi all'Afp il procuratore di Alès, Abdelkrim Grini. «È una grande soddisfazione per me come procuratore. Di fronte all'efficacia edeterminazione dei mezzi impiegati, l'autore non ha avuto altra scelta che costituirsi, ed è stata la cosa migliore che potesse fare», ha aggiunto, contattato telefonicamente. A seguito del suo arresto in Italia, un giudice istruttore «sarà informato» e verrà emesso un mandato di arresto europeo in vista del suo trasferimento in Francia, ha precisato.

