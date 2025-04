Vacanze estive più brevi? Col caldo si studia male | a 32 C le performance calo del 13%

performance cognitiva durante l'Esame Nazionale di Ammissione al College (National College Entrance Examination - NCEE) in Cina. Questo esame rappresenta una delle istituzioni fondamentali nel sistema educativo cinese, coinvolgendo milioni di famiglie. I dati mostrano che un aumento di una deviazione standard della temperatura (circa 2 °C) durante i giorni dell'esame comporta una riduzione del punteggio complessivo dello 0,68%, corrispondente a circa il 5,83% di una deviazione standard, con un impatto più marcato sugli studenti con i risultati migliori. Questi risultati suggeriscono che il clima può influenzare in modo significativo i percorsi educativi e, conseguentemente, le prospettive di carriera degli studenti. Leggi su Orizzontescuola.it Uno studio recente ha analizzato per la prima volta a livello nazionale gli effetti della temperatura sullacognitiva durante l'Esame Nazionale di Ammissione al College (National College Entrance Examination - NCEE) in Cina. Questo esame rappresenta una delle istituzioni fondamentali nel sistema educativo cinese, coinvolgendo milioni di famiglie. I dati mostrano che un aumento di una deviazione standard della temperatura (circa 2 °C) durante i giorni dell'esame comporta una riduzione del punteggio complessivo dello 0,68%, corrispondente a circa il 5,83% di una deviazione standard, con un impatto più marcato sugli studenti con i risultati migliori. Questi risultati suggeriscono che il clima può influenzare in modo significativo i percorsi educativi e, conseguentemente, le prospettive di carriera degli studenti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vacanze estive accorciate e più pause durante l'anno: come cambierà il calendario scolastico in Emilia-Romagna - Quando si parla di "spring break", letteralmente "pausa di primavera", la prima cosa che viene in mente sono le feste sfrenate delle università americane viste in serie tv e film, tra spiagge assolate e musica a tutto volume. Ma in Europa le vacanze di primavera assumono forme molto diverse... 🔗ravennatoday.it

Affitti brevi, non più un fenomeno solo fiorentino. Sereni: “Anche Scandicci aumento di locazioni turistiche” - “La scelta della sindaca di Firenze, Sara Funaro, di avviare un monitoraggio esteso sulle strutture ricettive e valutare un blocco anche fuori dal centro storico è una scelta giusta, coraggiosa e che va nella direzione della tutela dell’interesse pubblico. La condivido pienamente, e credo sia un... 🔗firenzetoday.it

Aeroporto, stagione invernale da record dopo il boom 2024: oltre il 23% in più dei passeggeri. Le nuove rotte estive - Un'ottima stagione invernale quella che si è appena conclusa all'aeroporto dell'Umbria: nei primi tre mesi del 2025 sono stati registrati 70.786 passeggeri, con una crescita del +23% rispetto allo stesso periodo del 2024, anno che ha segnato il record storico annuale dello scalo. Da Palazzo... 🔗perugiatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Vacanze estive più brevi? Col caldo si studia male: a 32° C le performance calo del 13%; Vacanze estive più brevi e pausa in primavera: rivoluzione calendario scolastico; Europa, ecco i Paesi con le vacanze scolastiche estive più lunghe; In Francia, vacanze estive più brevi per aiutare i ragazzi in ritardo con gli apprendimenti?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne