La strage di Monreale il giovane fermato confessa | Ho sparato Caccia ad altri 4 complici

Repubblica.it - La strage di Monreale, il giovane fermato confessa: “Ho sparato”. Caccia ad altri 4 complici Leggi su Repubblica.it I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo disposto dalla procura nei confronti di un diciannovenne dello Zen, Salvatore Calvaruso

Sparatoria e strage a Monreale, stanno meglio i 2 feriti: fermato un 19enne dello Zen - I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto attraverso testimonianze e filmati delle telecamere

Giovani uccisi in strada a Monreale, 19enne fermato per strage, lo avevano rimproverato: "Ma come guidate?" - "Ma come cavolo guidate? Andate più piano" da questa frase pronunciata dalle vittime sarebbe iniziata la rissa tra due gruppi di giovani che ha preceduto gli spari mortali a Monreale. Fermato un 19enne palermitano, ora accusato di strage e porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco.

Strage a Monreale, fermato un 19enne - I Carabinieri hanno fermato il presunto autore della strage a Monreale. Si tratta di un giovane palermitano di 19 anni. Sarebbe lui l'autore della sparatoria al culmine di una rissa, costata la vita a tre giovani monrealesi. Altri due ragazzi sono rimasti feriti. Le accuse sono di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Il ragazzo, originario del quartiere Zen, è ora detenuto nel carcere di Pagliarelli.

