Movieplayer.it - Endless Love, anticipazioni 22 gennaio: Kemal e Nihan raggiungono un importante traguardo, la famiglia è unita

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio.della trama diper la puntata in onda mercoledì 22alle 14:10 su Canale 5: Ayhan e Zehir hanno un dono speciale per un nuovo inizio. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Emir riesce a entrare furtivamente nella casa diper dare un ultimo saluto alla piccola Deniz Dopo l'addio, Emir contatta Zeynep per portare a termine la sua fuga all'estero grazie ai passaporti che .