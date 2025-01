Sport.quotidiano.net - Calcio - Serie "D»: girone "E». Ghiviborgo, Bellazzini:: "Una giornata storta»

Uscito con una sconfitta interna dalla 20ª, ilmastica amaro e torna a lavorare sul campo per preparare al meglio la trasferta di Siena, prestigiosa ed importante per tutto il club, considerando il nobile passato dei bianconeri. Prima, però, merita analizzare lo stop interno con l’Aquila Montevarchi, avversario tosto e quadrato, arrivato all’ "Elso e Rolando Bellandi" superabbottonato, per poi colpire ed affondare i colchoneros nell’unico tiro in porta. Scuro in volto e con poca voglia di parlare, trainerha commentato così la prova dei suoi nel post-partita. "A differenza di altre volte – ha detto il trainer – , non abbiamo concesso praticamente nulla all’avversario: loro hanno fatto zero tiri in porta (solo quello dal corner in cui è scaturito il gol decisivo, ndr), mentre ilha avuto una grossa occasione per segnare sul finale di primo tempo.