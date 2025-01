Ilrestodelcarlino.it - Vigor Un pareggio che promette poco di buono

2 CITTÀ DI ISERNIA 2(4-3-3): Roberto 6, Fernandez 5,5, Magi Galluzzi 5 (40’st Tomba s.v.), Rotondo 5, Beu 5 (11’st Mori 6 ), Mancini 6 (23’st Tenkorang 6), De Angelis 5,5, Gonzalez 6,5, Kone 6,5, Pesaresi 6, Ferrara 5,5 (32’st D’Errico 6). All. Antonioli ISERNIA (4-3-1-2): Draghi 6,5, Franzese 6, Romat 6, Gimenez 6,5, Pettorossi 6 (36’st Antinucci s.v.), Ercolano 6,5, Baba 7, Miola 6 (36’st Perrone s.v.), Cascio 6, Ouattara 6 (42’st Bainotto s.v.), Coratella 6,5 (23’st Jirillo 6). All. Farrocco Arbitro: Ruqa di Roma 2 Reti: 3’st Gonzalez (V), 12’st Coratella (I), 15’st Baba (I), 47’st Kone (V) Note: spett. 900 circa ammoniti: Draghi (I), Pesaresi (V), Franzese (I), Gonzalez (V), 47’st Kone (V) Ci mette una pezza Kone, in pieno recupero, salvando lada guai peggiori.