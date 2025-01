Trump presidente oggi l’insediamento | Primo giorno sarà speciale

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –“Vedrete qualcosa di. Vedrete ordini esecutivi che vi renderanno felici. Ne vedrete molti”. Donald, a poche ore dal suo insediamento come 47esimo, arringa la folla nel comizio alla Capital One Arena di Washington. “Quando poserò la mano sulla Bibbia per giurare, giureremo tutti insieme: vi rappresenterò tutti come 47esimodegli Stati Uniti”, dice. “Daremo al popolo americano il miglior, la più grande prima settimana e i più straordinari primi 100 giorni di ogni presidenza nella storia americana”, affermaindicando le priorità della sua “agenda storica”: lotta all’immigrazione illegale e via libera alle trivellazioni offshore., riferisce il Washington Post, aprirà il suo mandato dichiarando l’emergenza nazionale ai confini con il Messico.