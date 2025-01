Secoloditalia.it - Trasferta a Miami da 400mila euro per la Regione Puglia. Stavolta pure il Pd striglia Emiliano

Leggi su Secoloditalia.it

Non c’è solo il centrodestra, ma perfino il Pd a criticare le ingenti spese di promozione (il costo sarebbe di oltre) che laavrebbe sostenuto per una, lo scorso dicembre. Una missione lampo di appena tre giorni, nell’ambito di eventi legati a una fiera internazionale di Design e Arte Contemporanea.Della questione si parlerà nel corso dell’audizione della quarta Commissione regionale già fissata per il 23 gennaio. In questa sede saranno ascoltati i vertici dipromozione. A denunciare il “conto esorbitante” i consiglieri regionali Renato Perrini (capogruppo di Fratelli d’Italia), Paolo Pagliaro (capogruppo LaDomani), Paride Mazzotta (capogruppo di Forza Italia), Tonia Spina (FdI) e Francesco La Notte (FI).«Conto esorbitante per ladellain Florida: oltrein soli tre giorni – attaccano gli esponenti dell’opposizione – Tanto è costata alle tasche dei pugliesi la vetrina promozionale che ha portato al’assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il direttore generale dipromozione Luca Scandale e il direttore della comunicazione istituzionale Rocco De Franchi», commentano i promotori dell’audizione e i tre capigruppo, tirando le somme di questo viaggio oltreoceano.