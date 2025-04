LIVE Italia-Corea del Sud 6-1 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | gli azzurri allungano nel terzo end

DIRETTA LIVEQUARTO END19:39 Non sbaglia Stefania! Doppia bocciata perfetta dell’Italiana ed altri 2 punti in saccoccia. Italia 6 Corea del Sud 1.19:37 Bocciata rischiosissima ma vincente di Mosaner! In qualche modo l’azzurro riesce a togliere il punto avversario mantenendo la stone Italiana a bersaglio. Ultimi tiri, tocca a Kim Kyeongae e Stefania Constantini.19:35 Una stone sudCoreana a punto e ben 7 pietre nella casa quando mancano gli ultimi due tiri per compagine.19:33 Gli azzurri mettono pressione sugli avversari affollando la casa di stone.19:32 Errore di Seong Jihoon, il cui draw è lungo. Occasione per Amos Mosaner.19:30 Inizia il terzo end. Gli azzurri possono già siglare la spallata decisiva avendo a disposizione l’ultimo tiro.terzo END19:25 Riesce soltanto a piazzare un singolo punto Kim Kyeongae, che non forza la giocata limitandosi al cosiddetto hit and roll. Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 6-1, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: gli azzurri allungano nel terzo end Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUARTO END19:39 Non sbaglia Stefania! Doppia bocciata perfetta dell’na ed altri 2 punti in saccoccia.del Sud 1.19:37 Bocciata rischiosissima ma vincente di Mosaner! In qualche modo l’azzurro riesce a togliere il punto avversario mantenendo la stonena a bersaglio. Ultimi tiri, tocca a Kim Kyeongae e Stefania Constantini.19:35 Una stone sudna a punto e ben 7 pietre nella casa quando mancano gli ultimi due tiri per compagine.19:33 Glimettono pressione sugli avversari affollando la casa di stone.19:32 Errore di Seong Jihoon, il cui draw è lungo. Occasione per Amos Mosaner.19:30 Inizia ilend. Glipossono già siglare la spallata decisiva avendo a disposizione l’ultimo tiro.END19:25 Riesce soltanto a piazzare un singolo punto Kim Kyeongae, che non forza la giocata limitandosi al cosiddetto hit and roll.

Su altri siti se ne discute

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di curling doppio misto 2025. A Fredericton (Canada) gli azzurri vanno a caccia di un nuovo successo dopo la netta vittoria all’esordio contro la Finlandia. Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno man mano cercando di ritrovare il feeling vincente della straordinaria cavalcata che li portò all’indimenticabile oro Olimpico di Pechino 2022. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Corea del Sud 4-1, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: punto coreano nel secondo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:35 Una stone sudcoreana a punto e ben 7 pietre nella casa quando mancano gli ultimi due tiri per compagine. 19:33 Gli azzurri mettono pressione sugli avversari affollando la casa di stone. 19:32 Errore di Seong Jihoon, il cui draw è lungo. Occasione per Amos Mosaner. 19:30 Inizia il terzo end. Gli azzurri possono già siglare la spallata decisiva avendo a disposizione l’ultimo tiro. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Corea del Sud 4-0, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: spallata azzurra nel primo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:23 Una stone italiana a punto quando mancano le ultime due stone per parte. Gioco aperto ad ogni evoluzione in questo secondo end. 19:21 Ottimo clearing di Mosaner che spazza via numerose stone presenti in casa. Ultimi due tiri per squadra. 19:18 Siamo nel corso del secondo end in cui la Corea del Sud avrà a disposizione l’ultimo tiro. SECONDO END 19:15 STEFANIA CONSTANTINI! Straordinaria doppia bocciata dell’azzurra, che sfrutta l’appoggio sulla prima stone avversaria estromettendo dalla casa anche la seconda e tenendo a punto l’ultima pietra ... 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata ... 🔗oasport.it