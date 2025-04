Fasano di nuovo ko | il Francavilla si impone per 2-0

Fasano cade ancora uscendo temporaneamente dalla zona playoff. Allo stadio Fittipaldi la formazione guidata da Graziano Pistoia ha ceduto per 2-0 al Francavilla FC, subendo dunque il sorpasso per mano del Matera vittorioso contro l'Ugento: l'obiettivo. Brindisireport.it - Fasano di nuovo ko: il Francavilla si impone per 2-0 Leggi su Brindisireport.it Dopo la sconfitta contro l'Ugento ilcade ancora uscendo temporaneamente dalla zona playoff. Allo stadio Fittipaldi la formazione guidata da Graziano Pistoia ha ceduto per 2-0 alFC, subendo dunque il sorpasso per mano del Matera vittorioso contro l'Ugento: l'obiettivo.

Fasano di nuovo ko: il Francavilla si impone per 2-0 - Decima sconfitta complessiva per i biancazzurri, al momento fuori dalla zona playoff. I rossoblù sono andati a segno con un gol per tempo ... 🔗today.it

Francavilla in Sinni ancora fatale per il Fasano - FRANCAVILLA SUL SINNI (PZ) - Si conferma una trasferta fatale quella del Fasano a Francavilla in Sinni. I ragazzi di Graziano Pistoia escono sconfitti per 2-0 dal “Fittipaldi”, il secondo ko consecuti ... 🔗osservatoriooggi.it

Il Fasano alle prese con l’insidiosa trasfera a Francavilla in Sinni - La partita sarà diretta dal sig. Andrea Sacco della sezione AIA di Novara, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Gigliotti (Cosenza) e Luciano Fortino (Rossano). Prima del fischio d'inizio, sarà ... 🔗osservatoriooggi.it