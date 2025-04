Accoltella alla gola l' ex compagna | arrestato per tentato omicidio dai carabinieri

arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto nella serata del 26 aprile a Luco dei Marsi in provincia dell'Aquila quando, secondo gli inquirenti, il giovane uomo avrebbe colpito al collo con una coltellata la 38enne di. Ilpescara.it - Accoltella alla gola l'ex compagna: arrestato per tentato omicidio dai carabinieri Leggi su Ilpescara.it Un 33enne di origini marocchine è statodaicon l'accusa di. L'episodio è avvenuto nella serata del 26 aprile a Luco dei Marsi in provincia dell'Aquila quando, secondo gli inquirenti, il giovane uomo avrebbe colpito al collo con una coltellata la 38enne di.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Francia, 16enne accoltella e uccide una compagna a scuola. Poi aggredisce altri tre studenti - Uno studente di un liceo francese di Nantes – nella Francia occidentale – ha accoltellato e ucciso una compagna. Poi si è scagliato contro altri tre ferendoli gravemente. L’aggressione è avvenuta intorno alle 12.30 del 24 aprile. Secondo i primi elementi dell’inchiesta, il ragazzo ha fatto irruzione in due diverse aule. L’assalitore è stato immobilizzato dagli insegnanti prima dell’arrivo della polizia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dipendente della panetteria accoltella anziana alla gola, panico a Torre Annunziata - Il dipendente della panetteria "Nunziatello 1840 di Torre Annunziata (Napoli) ha ferito con un coltello alla gola la madre del titolare; l'uomo disarmato dopo una trattativa coi carabinieri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Reggello: entra in un bar del centro e accoltella ragazzo alla gola. Arrestato 55enne - I carabineri hanno arrestato, con l'accusa di tentato omicidio, un 55enne italiano, noto alle forze dell'ordine, che in un bar di Reggello (Firenze), ha ferito alla gola con un coltello un giovane del luogo che stava trascorrendo la serata in compagnia della sua fidanzata L'articolo Reggello: entra in un bar del centro e accoltella ragazzo alla gola. Arrestato 55enne proviene da Firenze Post. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aiello del Sabato, 46enne accoltella l'ex compagno: l'arma non è stata trovata - È stata denunciata per tentato omicidio la donna di 46 anni di Aiello del Sabato che ha accoltellato l'ex compagno 59enne. Rancori, gelosia e forse anche questioni economiche alla base del gesto ... 🔗ilmattino.it

Aiello del Sabato, 46enne accoltella l'ex compagno: arrestata - È stata arrestata la 46enne che giovedì scorso ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, aveva ferito con una coltellata un 59enne del posto con il quale aveva una relazione sentimentale. 🔗ilmattino.it

Donna accoltella l’ex compagno ad un polmone - Una drammatica vicenda di violenza si è consumata ad Aiello del Sabato, un comune alle porte di Avellino, dove una donna di 46 anni ha ferito gravemente il suo ex compagno di 59 anni con una ... 🔗ilfattovesuviano.it