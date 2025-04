Juve Monza 2-0 Nico Gonzalez e Kolo Muani i bianconeri tornano al quarto posto! La classifica Serie A aggiornata

Juve Monza 2-0, Nico Gonzalez e Kolo Muani, i bianconeri tornano al quarto posto! La classifica Serie A aggiornata dopo il match dell’Allianz Stadium Terminata la gara dell’Allianz Stadium tra Juve e Monza, valida per la 34a giornata di Serie A. Risultato finale di 2-0 in favore della squadra di Igor Tudor, che grazie alle reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani si portano a casa tre punti fondamentali per la rincorsa al quarto posto. Da segnalare un espulsione di Yildiz a fine primo tempo per condotta violenta, dopo una gomitata. In attesa delle altre gare, ecco come cambia la classifica.La classifica aggiornataInter 71 punti (34 partite giocate)Napoli 71 (33)Atalanta 64 (33)Juventus 62 (34)Bologna 60 (33)Roma 60 (34)Lazio 59 (33)Fiorentina 59 (34)Milan 54 (34)Torino 43 (33)Como 42 (34)Udinese 40 (33)Genoa 39 (34)Verona 32 (33)Parma 31 (33)Cagliari 30 (33)Lecce 26 (33)Venezia 25 (34)Empoli 25 (34)Monza 15 (34) Internews24. Internews24.com - Juve Monza 2-0, Nico Gonzalez e Kolo Muani, i bianconeri tornano al quarto posto! La classifica Serie A aggiornata Leggi su Internews24.com 2-0,, ial! Ladopo il match dell’Allianz Stadium Terminata la gara dell’Allianz Stadium tra, valida per la 34a giornata diA. Risultato finale di 2-0 in favore della squadra di Igor Tudor, che grazie alle reti disi portano a casa tre punti fondamentali per la rincorsa al. Da segnalare un espulsione di Yildiz a fine primo tempo per condotta violenta, dopo una gomitata. In attesa delle altre gare, ecco come cambia la.LaInter 71 punti (34 partite giocate)Napoli 71 (33)Atalanta 64 (33)ntus 62 (34)Bologna 60 (33)Roma 60 (34)Lazio 59 (33)Fiorentina 59 (34)Milan 54 (34)Torino 43 (33)Como 42 (34)Udinese 40 (33)Genoa 39 (34)Verona 32 (33)Parma 31 (33)Cagliari 30 (33)Lecce 26 (33)Venezia 25 (34)Empoli 25 (34)15 (34) Internews24.

Se ne parla anche su altri siti

Juve Monza 2-0: i bianconeri tornano al successo dopo il ko di Parma! Decidono le reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani - di Andrea BargioneJuve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve affronta il Monza nella 34ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta contro il Parma per non perdere il treno Champions League. Successo dei bianconeri allo Stadium contro il Monza con le reti, tutte nel primo tempo, di Nico Gonzalez e Kolo Muani. 🔗juventusnews24.com

Nico Gonzalez-Kolo Muani, la Juve non stecca e batte il Monza: alta tensione nel finale - Grazie alle reti dei suoi attaccanti, i bianconeri regolano gli uomini di Nesta e conquistano tre punti molto importanti Pur non impressionando in alcuni frangenti della partita, la Juventus fa comunque il suo, regolando il Monza con un rotondo 2-0. A decidere una contesa mai sostanzialmente incerta e viaggiata sin da subito sui binari bianconeri sono state le reti, entrambi nel primo tempo, di Nico Gonzalez e Randal Kolo Muani con l’attaccante francese ritornato al gol dopo tre mesi. 🔗calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO JUVE-MONZA 2-0: follia Yildiz, ma bastano Nico Gonzalez e Kolo Muani - La Juventus vince 2-0 contro il Monza, nonostante l’enorme follia di Yildiz che lascia in 10 i compagni per 45?: le pagelle il tabellino del match a cura dell’inviato di Calciomercato.it allo stadio Dopo un primo tempo che si avviava a chiudersi sul risultato di 2-0, Kenan Yildiz compie un’autentica follia e si becca il cartellino rosso dando una gomitata a Bianco: il turco ha complicato la vita della Juventus nella sfida odierna e, soprattutto, per le prossime due trasferte contro Bologna e Lazio. 🔗calciomercato.it

Approfondimenti da altre fonti

Juventus-Monza 2-0, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere, rosso a Yildiz; Juventus-Monza LIVE, le formazioni ufficiali: ci sono Kolo Muani e Nico Gonzalez. Nesta con Castrovilli; Juventus-Monza 2-0: decidono Nico Gonzalez e Kolo Muani, è di nuovo 4° posto; LIVE TJ - JUVENTUS-MONZA 2-0 - Nico e Kolo Muani per il quarto posto, Signora momentaneamente quarta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pagina 2 | Juventus-Monza 2-0: Nico e Kolo rinascono, Tudor si rialza ma perde Yildiz - I bianconeri reagiscono dopo il ko del Tardini contro il Parma e si impongono sui brianzoli con l'argentino e il francese. Ingenuità del turco, ora le trasferte contro Bologna e Lazio ... 🔗tuttosport.com

Juventus-Monza 2-0: Nico e Kolo rinascono, Tudor si rialza ma perde Yildiz - I bianconeri reagiscono dopo il ko del Tardini contro il Parma e si impongono sui brianzoli con l'argentino e il francese. Ingenuità del turco, ora le trasferte contro Bologna e Lazio ... 🔗tuttosport.com

Juventus-Monza 2-0, le pagelle: Nico e Kolo Muani tornano al gol (7), follia Yildiz (4). Dov'è finito Cambiaso? (5,5) - La Juventus non esalta, batte 2-0 il Monza, controlla gli ospiti nella ripresa e porta a casa altri tre punti utili per la rincorsa ... 🔗msn.com