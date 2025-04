Il terzo capolavoro di Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi

Pogacar vince la 111esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi in solitaria, affondando pedalata dopo pedalata, senza mai fermarsi. Per lui ora in bacheca nove classiche monumento, come Coppi e Girardengo. L'iridato sloveno è partito a 35 chilometri dal traguardo, da quel momento in poi la corsa si è spaccata in due, con la passerella del campione del mondo in carica e la lotta per il secondo posto. Sul podio un ottimo Giulio Ciccone, tra i più propositivi, terzo l'irlandese Ben Healy, entrambi a 1'03" dal vincitore: una giornata più che positiva per l'Italia, che ha chiuso con Velasco al quarto posto e Bagioli al sesto. I soliti scatti iniziali hanno animato la corsa, poi la fuga di giornata - composta da circa 12 elementi - è stata riassorbita dal gruppo ai -80: su La Redout il forcing di Pogacar che nel giro di poche pedalate ha fatto il vuoto, Evenepoel ha invece sofferto approcciando la salita nella parte centrale del gruppo.

