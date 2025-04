Juventus-Monza 2-0 Nico Gonzalez e Kolo Muani rilanciano Tudor

Juventus. All'Allianz Stadium, i bianconeri stendono il Monza per 2-0, grazie ai sigilli nel primo tempo di Nico Gonzalez e Kolo Muani, e nonostante l'espulsione per gomitata di Yildiz (il turco salterà lo scontro Champions con il Bologna, ma rischia di non esserci anche contro la Lazio). Il successo ai danni dei brianzoli - ormai virtualmente retrocessi - restituisce il quarto posto alla Vecchia Signora, in attesa del risultato del Bologna, impegnato domani a Udine. Le scelte dei due allenatoriJuventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Akpa Akpro, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari.

