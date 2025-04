LIVE Italia-Corea del Sud 6-2 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | punto sudcoreano nel quarto end

DIRETTA LIVE20:01 Si riparte. Italia che avrà a disposizione l'ultima stone.QUINTO END19:55 Piccola pausa di metà gara. Il gioco riprenderà tra 5 minuti.19:53 Gli azzurri si difendono bene costringendo i sudCoreani a marcare un solo punto. Italia 6 Corea del Sud 2 a metà gara.19:51 Decisamente migliore questa doppia bocciata di Amos, che spazza via le due pietre avversarie a punto.19:48 Doppia bocciata imperfetta di Mosaner. Ne può approfittare Seong Jihoon.19:47 Corea del Sud che prova a restare in partita. Gli asiatici hanno bisogno di marcare punti per evitare la prematura fine del match.19:44 Inizia il quarto end. SudCoreani che avranno a disposizione l'ultima pietra.quarto END19:39 Non sbaglia Stefania! Doppia bocciata perfetta dell'Italiana ed altri 2 punti in saccoccia.

