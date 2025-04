Scontri del 25 Aprile la Digos esamina i filmati

Scontri del 25 Aprile, la Digos esamina i filmati. La polizia sta visionando le riprese per identificare altri manifestanti che hanno partecipato ai tafferugli.

Festa della Liberazione, scontri e tensione alla fiaccolata del 25 Aprile a Torino - Tensioni prima dell'inizio della fiaccolata del 25 Aprile a Torino e scontri alla fine dell’evento. Alla partenza del corteo in piazza Arbarello sono arrivati una ventina di esponenti radicali con bandiere di Ucraina, Europa e Italia, guidati dal consigliere comunale Silvio Viale con cravatta... 🔗torinotoday.it

Corteo 25 aprile, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo per il 25 aprile partito da campo San Giacomo poco prima delle 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via dell'Istria dove i manifestanti del collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il... 🔗triesteprima.it

Scontri a Torino per il 25 aprile - 22.15 Scontri in piazza Castello a Torino al termine della fiaccolata organizzata dalla Città per il 25 Aprile. I componenti dello spezzone 'antagonista' del corteo,composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filopalestinesi,hanno rimosso le transenne e sono saliti sul palco.C'è stato anche un contatto con le forze dell'ordine che hanno risposto con le manganellate. Gli antagonisti avevano anche esposto uno striscione con la scritta'Resistenza contro guerra,riarmo e genocidio' e contestato il sindaco di Torino. 🔗servizitelevideo.rai.it

Scontri del 25 Aprile, la Digos esamina i filmati - Gli agenti della Digos stanno visionando i filmati delle numerose telecamere del centro città per cercare gli altri manifestanti della Rete Bergamo per la Palestina che hanno tentato di affrontare i ... 🔗ecodibergamo.it

Scontri di Trieste: due agenti feriti, le indagini della DIGOS - Tre settimane di prognosi per uno dei due operatori di polizia infortunati dopo il confronto con il corteo non autorizzato di "Burjana" ... 🔗rainews.it

Scontri a Bergamo durante il Corteo del 25 aprile, 7 agenti feriti: un denunciato - Corteo a Bergamo dove si sono radunate circa cinquemila persone. Si sarebbero verificati alcuni scontri tra sostenitori Pro Pal e agenti di polizia. Sette poliziotti sono rimasti feriti. Una persona è ... 🔗fanpage.it